افزایش احساس امنیت ، نزاع را کاهش می دهد/نقش گرمان بر افزایش درگیری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین میرجلیلی با اشاره به این موضوع افزود : مهمترین دلیل اینکه برخی افراد با خود سلاح سرد حمل می کنند، نداشتن احساس امنیت است.

وی ادامه داد: هر چه نقش نیروهای پلیس پررنگ تر شود، احساس امنیت در جامعه بیشتر می شود و دیگر افراد نیازی نمی بینند تا برای دفاع از خود سلاحی به همراه داشته باشند یا چوبی در ماشین حمل کنند.

رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران در مورد مهمترین دلایل آمار بالای نزاع در کشور بیان کرد: بیشتر دعواها و نزاع ها به دلیل رعایت نکردن حقوق یکدیگر است.

به گفته دکتر میرجلیلی فرهنگ عذرخواهی و کوتاه آمدن در کشور بسیار ضعیف شده و اگر هر کدام از افراد بتوانند در عذرخواهی پیش قدم شوند، آتش شعله ور طرف مقابل را می توانند خاموش کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه های مسوول مانند سازمان پزشکی قانونی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ابتدا باید آمار نزاع را تفکیک کنند، ادامه داد: برخی نزاع ها مانند همسرآزاری جزو نزاع های خانوادگی هستند و برخی نیز نزاع های خیابانی هستند که تحت عوامل مختلف برسر مسایل مالی، رعایت نکردن حقوق همدیگر و رعایت نکردن شئون جامعه اتفاق می افتند و هر کدام باید از لحاظ آماری تفکیک، و برنامه ریزی خاصی برای آنها انجام شود

دکتر میرجلیلی اولین اصل در رابطه با نزاع را احترام نگذاشتن به حقوق همدیگر عنوان کرد و گفت: بسیاری از دعواها به این دلیل است که یک نفر حقوق دیگری را زیر پا گذاشته و طرف مقابل در مقام اعتراض برمی آید.

به گفته رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران، تسریع حضور نیروی انتظامی و پلیس 110 نیز موضوع مهمی در کاهش نزاع است و اگر دستگاه های ذیربط سریع تر در محل نزاع حاضر شوند، چه بسا از گسترش نزاع یا حتی از بروز آن راحت تر می توان جلوگیری کرد



آموزش همگانی نکته دیگری بود که دکتر میرجلیلی آن را در کاهش نزاع مهم دانست و گفت: خانواده ها باید به فرزندان خود آموزش دهند و رفتار آنها را زیر نظر بگیرند، البته بهترین راه آموزش، آموزش بصری مانند نمایش و یا آموزش در مدارس است

وی افزود: بعضی وقت ها افراد نمی دانند حادثه ای ممکن است روی دهد و نمی دانند یک نزاع بسیار ساده گاهی می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد که باید این موضوع آموزش داده شود.

رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران تاکید کرد: نزاع ساده می تواند تبعات خیلی جدی داشته باشد و منجر به نقص عضو، فوت و یا موارد دیگری از این قبیل شود که دامنگیر خود فرد نیز می شود

رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران، مساله اخلاقی را نیز در این زمینه موضوع مهمی عنوان کرد و گفت: صبر، سعه صدر، گذشت، کنترل خشم یا همان کظم غیظ یا ترویج فرهنگ عذرخواهی می تواند در کاهش نزاع بسیار موثر باشد

رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران در مورد اینکه آیا دلیل خاصی برای بالا بودن آمار نزاع در تیر ماه یا فصل تابستان وجود دارد یا نه، گفت: این مساله از سال های طولانی در آمارهای سازمان پزشکی قانونی وجود دارد که در فصل گرما آمار نزاع خیلی بیشتر است

وی ادامه داد: آمار تصادف ها نیز در تابستان بسیار بالا است که می تواند به خاطر تردد بیشتر خودروها باشد و البته این موضوع به تحقیق علمی نیاز دارد.

دکتر میرجلیلی طولانی بودن ساعات روز را یکی از دلایل این امر دانست و گفت: از آنجا که مردم در تابستان ساعت های بیشتری را در پارکها، خیابانها و تفرجگاهها هستند، لذا این خود می تواند تنش را زیاد کند.

وی بیشترین آمار نزاع را نزاع های خیابانی عنوان کرد و افزود: باید با انجام تحقیقات لازم بررسی کرد که آیا خود گرما روی رفتار مردم تاثیر دارد یا نه.