ارائه آمار غلط خط قرمز دولت یازدهم است/کردستان سهم 2.4 درصدی در طرح های صنعتی کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی صبح امروز پنج شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه صنعت،معدن و تجارت موضوع شناخته شده ای در کشور است، گفت: اهمیت این حوزه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به خوبی تبیین شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مسئولیت خروج کشور از رکود اقتصادی بر عهده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کشور است، عنوان کرد: تحقق و عمل به سازوکارهای اقتصاد مقاومتی قطعا منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

وی اظهارداشت: مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالت محور است نه به مفهوم تقسیم فقر بلکه به معنای تولید ثروت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند به میزان کافی از سیاست های اقتصاد مقاومتی تعریف و تمجید شده است اما این راهبرد و سیاست نیاز به عمل دارد.

یزدانی اظهارداشت:در استانی مانند کردستان به دلیل مسائل مختلف می طلبد سازمان های توسعه ای هم چون صنعت،معدن و تجارت با توجه به ظرفیت های موجود و در چارچوب منویات رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید گام اساسی بردارند.

وی با بیان اینکه ارائه آمار غلط و عمل نکردن به وعده ها از سوی مسئولان خط قرمز دولت یازدهم است، بیان کرد: عمل به منویات رهبری و همراهی با تشکل های مردمی از الزامات دولت تدبیر و امید است.

وی به نقش اصحاب رسانه در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: در استان های که با مشکل توسعه نیافتگی مواجه هستند اصحاب رسانه می توانند نقش تاثیرگذاری در رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذار ایفا کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مطرح کردن نقاط ضعف و زوم کردن روی شرایط نامناسب اقتصادی از سوی اهالی رسانه به توسعه استان کمکی نمی کند بلکه آنچه که موجب بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد بدون شک در قالب نقدهای منصفانه و ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تنگناها ممکن می شود.

یزدانی اظهارداشت: در فضای تمجید و تعریف توسعه اتفاق نمی افتد بلکه باید ایرادات و نقاط ضعف ها با ارائه راهکارها بیان شود تا شاهد توسعه باشیم.

وی عنوان کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت اولویت های سرمایه گذاری کشور را در 215 رشته و 15 گروه اعلام کرده است و به سرمایه گذاران توصیه می شود بر این اساس اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی به مشکل بیکاری در استان کردستان هم اشاره ای کرد و افزود: براساس آمار منتشر شده اسفندماه سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران کردستان پنجمین استان کشور از نظر بیکاری است.

قسمت اعظم پروانه های صادر شده بخش معدن کردستان به نتیجه نرسیده است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: کردستان که 1.8 درصد مساحت و 2 درصد جمعیت کشور را داراست، سهمی 1.55 درصد از جوازهای تاسیس در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

یزدانی سهم استان از میزان پروانه های بهره برداری کشور را 1.4 درصد خواند و افزود: عمده سرمایه گذاری های کردستان در صنایع کوچک صورت گرفته و سهم استان در طرح های صنعتی کشور 2.4 درصد است.

وی اعلام کرد: در صورتیکه طرح هایی که در استان 26 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بهره برداری برسند حداقل 8 هزار و 500 شغل جدید ایجاد می شود و اگر طرح های صفر تا 99 درصد تکمیل شود منجر به ایجاد 20 هزار شغل در این استان خواهد شد.

وی یکی از مهمترین محورهای توسعه کردستان را توجه به واحدهای معدنی ذکر کرد و گفت: 5.9 درصد پروانه های بهره برداری و 1.46 درصد گواهی کشف در بخش معدن کشور متعلق به کردستان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: آمار مذکور نشان می دهد که در این استان پروانه های بهره برداری به نتیجه نرسیده اند.

یزدانی با اشاره به اینکه در فضای تنش امکان توسعه وجود ندارد، بیان کرد: برای خروج از وضعیت کنونی نیاز به همدلی و صیمیت و هم فکری و تعامل بیش از پیش مسئولان و مردم است.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاش های پیمان اسراری رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت کردستان و محمد پورنگ سرپرست این سازمان با اهدای لوح تقدیری قدردانی و محمد دره وزمی هم به عنوان رئیس این سازمان معرفی شد.