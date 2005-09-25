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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۰۶

اسامي محرومان هفته پنجم ليگ برتر اعلام شد

سهراب انتظاري تنها محروم پرسپوليس مقابل شهيد قندي يزد

كميته اجرايي مسابقات ليگ برتر اسامي محرومان هفته پنجم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام سازمان ليگ برتر درهفته پنجم تنها سه بازيكن ازهمراهي تيمهاي خود محروم هستند كه اسامي اين بازيكنان عبارتست از: داود حقدوست ( برق شيراز)، اسفنديار محسني ( شموشك) وسهراب انتظاري( پرسپوليس).
گفتني است: رقابتهاي هفته پنجم ليگ برترفوتبال طي روزهاي پنجشنبه وجمعه هفته جاري برگزارخواهد شد. برنامه اين مسابقات به شرح زير است:

* پنجشنبه 7/7/84
استقلال اهواز -  استقلال تهران          راه آهن - صباباترى تهران
ابومسلم - ملوان بندرانزلي

* جمعه 8/7/84
فجرشهيدسپاسى شيراز -  ذوب آهن اصفهان     فولادمباركه سپاهان -  برق شيراز
سايپا تهران -  فولاد خوزستان                       پرسپوليس تهران - شهيد قندى يزد

کد مطلب 233747

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