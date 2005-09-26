تفاهم مجلس و دولت براي عملياتي كردن بودجه 85

مرتضي تمدن درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" اظهار داشت: در جلسه روز گذشته كميسيون برنامه وبودجه كه با حضور رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورتشكيل شد درمورد تنظيم بودجه سال 1385 به صورت عملياتي وهمچنين گزارش بودجه پنج ماه نخست سال جاري مباحثي عنوان گرديد.

وي افزود: رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي با استناد به ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، عملياتي كردن بودجه سال آينده را ضروري مي داند ومعتقد است مي توان با فراهم كردن مقدمات لازم حداقل بخشي از بودجه سال 85 را عملياتي تدوين كرد تا به مرور زمان در سال هاي بعدي كل بودجه ريزي بدين شكل صورت پذيرد.

تمدن خاطرنشان كرد: به گفته رييس سازمان مديريت، آموزش هاي لازم نيروهاي انساني دربخش هاي مربوط به بودجه ريزي سازمان انجام شده وهمچنين دولت ازمجلس خواسته با همكاري لازم پشتوانه مناسبي در جهت تحقق اين امرفراهم نمايد.

وي تصريح كرد: از ديدگاه مجلس عملياتي كردن بودجه مخاطراتي را نيز به دنبال دارد ومقدمه آن اصلاح ساختار در سطوح مختلف كشور به خصوص بخش هاي اقتصادي است ولي با وجود اين و با توجه به عزم جدي سازمان مديريت، مجلس و دولت براي آغازعملياتي كردن بودجه از سال آينده به تفاهم رسيدند.

تمدن با اشاره به مشكلاتي كه درگزارش عملكرد پنج ماه اول بودجه وجود داشت،گفت: براساس اين گزارش بخشي از درآمدهاي دولت مانند ماليات شركتهاي دولتي وغير دولتي،بخشي ازحقوق ورودي خودرو وحقوق واردات كالا به مقدار پيش بيني شده نرسيده كه مجلس از دولت خواست با اتخاذ تدابيري اين مشكل را رفع و ازافزايش كسري بودجه جلوگيري نمايد.

وي تصريح كرد: درپنج ماه اول سال مانند سال هاي گذشته درتخصيص بودجه طرح هاي عمراني ما با مشكل مواجه شديم وتنها 57 درصد از اين اعتبارات تخصيص يافت.

تمدن اضافه كرد: هرچند مسئولين سازمان مديريت اطمينان دادند در تخصيص بودجه طرح هاي عمراني بزرگ وملي مشكلي پيش نخواهد آمد،اما ما از آنها خواستيم با توجه به رسيدن فصل سرما وبراي جلوگيري ازكندي عمليات براي تحقق كامل اعتبارات تلاش نمايند.

وي از كسري بودجه دستگاه هاي اجرايي درسه ماه پاياني سال خبرداد وافزود: اين رقم از سوي خزانه داري كشور 90 هزارميليارد ريال و از سوي سازمان مديريت 50 هزارميليارد ريال برآورد كرده اند و ما از دولت خواسته ايم تا جلسه بعدي ميزان دقيق اين كسري را تعيين نمايد تا براي جبران آن فكراساسي شود.