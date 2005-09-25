موضع جانبدارانه فرانسه از رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، فيليپ دوست بلازي وزير امورخارجه فرانسه امروز يكشنبه در گفتگو با راديو "جي" اقليت يهوديان در منطقه پاريس اظهارداشت: مبارزه با سازمانهاي تروريستي واجب حتمي است كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بايد انجام دهد چراكه ما شاهد بازگشت دورجديد خشونت ها به غزه هستيم لذا ما به رئيس تشكيلات خودگردان مي گوييم دولت قانوني را دراين منطقه تشكيل دهد.

وزيرامور خارجه فرانسه اذعان كرد: تنش و اعمال خشونت آميز از سوي اسرائيل برسر راه ازسرگيري مذاكرات صلح فراگير براساس طرح صلح موسوم به " نقشه راه " مانع تراشي مي كند .

دوست بلازي ياد آورشد: من معتقدم كه اسرائيل بايد امروزبه طرح صلح "نقشه راه" احترام بگذارد اما تل آويو نيزبايد از نعمت امنيت برخوردار شود.

وي بدون اينكه مشاركت جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درانتخابات پارلماني در ژانويه آتي رد كند، اين جنبش را يك سازمان تروريستي دانست .

به گفته وزير امور خارجه فرانسه ، ابومازن بايد اذعان كند كه حماس يك گروه تروريستي است . دوست بلازي با اشاره به اوضاع فلسطين، عراق و لبنان اظهارداشت : كشورش براي مشاركت همه گروهها و طيف هاي سياسي در روند دمكراتيك مثبت تلاش مي كند.

اين درحالي است كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي دست ارتش اشغالگر قدس را براي سركوب فزاينده مردم بي دفاع فلسطين درنوار غزه و كرانه باختري رود اردن باز گذاشته است.



وي امروز درجلسه هفتگي كابينه با تروريست خواندن مبارزان فلسطيني گفت : هيچ حد و مرزي براي دراختيارگرفتن ازتمام وسائل و ابراز موجود به منظورحمله به تروريست هايي كه به خاك اسرائيل حمله موشكي مي كنند و حمله عليه تجهيزات مخفي شده آنها وجود ندارد .