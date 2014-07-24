محدودیت های ترافیکی روز قدس در زنجان اعلام شد

سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای برقراری نظم و امنیت در برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام نیرو تمهیدات لازم برای برقراری امنیت را در دستور کار دارد.



وی اظهار داشت: این محدودیت‌ها در روز جمعه از ساعت 8 بامداد تا پایان مراسم از چهارراه سوم کوچه مشکی، خیابان امامت (دانشگاه پیام نور) به سمت میدان "رسل"، تقاطع دارالقرآن به سمت میدان "رسل" و در تقاطع تربیت به سمت میدان "رسل" محدودیت تردد و توقف اعمال می شود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: تردد و توقف هر نوع وسیله نقلیه در محدوده ترافیکی ممنوع بوده و خودروهایی که در مسیر توقف کنند با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.



سرهنگ شمس آذر از مردم خواست در راستای برقراری امنیت و نظام راهپیمایی همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

وی تاکید کرد: روز قدس روز تجلی وحدت و روز اثبات وفاداری در دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌های اسلامی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در این روز باید مردم با حضور گسترده خود در راهمپیمایی برنامه های شوم دشمن را نابود کنند و پاسخ دندان شکن به استکبار بدهند.