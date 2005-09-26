طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات در كميسيون اقتصادي تصويب شد

ايرج نديمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب،افزود: اين طرح در هشت ماده به تصويب رسيده وبراساس آن نظام بانكي مكلف شده تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه نرخ سود تسهيلات بانكي دركشور را به زير ده درصد برساند.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح ارائه تسهيلات بانكي به بخش هاي تعاوني وخصوصي نسبت به بخش هاي دولتي تقدم دارد وبانك هاي كشور بايد در درجه اول به تقاضاي بخش هاي تعاوني وخصوصي رسيدگي كنند.

وي تصريح كرد: همچنين دولت بايد در مورد مناطق كمتر توسعه يافته و يا درجهت افزايش صادرات وكاهش نرخ بيكاري از طريق پرداخت يارانه وتخصيص وجوه اداره شده به بانكها به كاهش نرخ سود تسهيلات كمك نمايد.

وي تاكيد كرد: طبق اين طرح دولت بايد بدهي معوق خود به بانكها را ظرف پنج سال آنيده و با كاهش حداقل 20 درصد پرداخت كرده و اعتبارات لازم را با استفاده از بودجه هاي سنواتي ويا برداشت از حساب ذخيره ارزي تامين نمايد.

وي اضافه كرد: همچنين در اين طرح تصميماتي در زمينه اصلاح كفايت سرمايه بانكها،گسترش فناوري وخدمات الكترونيكي براي افزايش كارآيي بانك ها وكاهش هزينه هاي غير ضروري بانكها گرفته شده است.