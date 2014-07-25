عبدالله تمیمی که به همراه پنج نماینده دیگر قرار است از سوی مجلس شواری اسلامی به نوار غزه اعزام شوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه اشغالگران قدس شریف در ماه رمضان هجومی همه جانبه از زمین و آسمان و دریا به مردم روزه دار و مسلمان غزه آغاز کرده‌اند که نشان از خوی استکباری و وحشی گری آنان است.



وی افزود: در این هجوم و قتل عام وحشیانه در کمال تعجب شاهد سکوت مدعیان همیشگی حقوق بشر از غرب و شرق و کشورهای عربی هستیم که این امر نشان می دهد مردم غزه در جریان مقاومت در برابر دشمن ظالم خود واقعا تنها هستند به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت گروهی شش نفره از میان نمایندگان مجلس را برای بررسی اوضاع به نوار غزه اعزام کند.



نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جریان سفر خود به غزه، پیام همدردی ملت ایران با مردم مظلوم غزه به آنها ابلاغ خواهد شد تا مثل همیشه نشان دهیم مردم ایران از هر مسلمان مظلومی در گوشه و کنار جهان حمایت خواهد و این بار نیز در کنار مردم محصور در نوار غزه خواهند بود و این همدردی را در روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان به اوج خواهند رساند تا دنیا فهمد ایرانیان همیشه از مظلومان حمایت خواهد کرد.



تمیمی تصریح کرد: در این سفر، اوضاع وخیم انسانی که به علت محاصره و حملات شبانه روزی به مردم در نوار غزه ایجاد شده است از سوی نمایندگان اعزامی مجلس به این منطقه بررسی می شود و گزارش مفصلی به مقامات کشورمان تقدیم خواهد شد.



وی تاکید کرد: حضور در غزه در این شرایط بحرانی و از سوی نمایندگان مردم نشان می دهد ایران تحت هیچ شرایطی از حمایت از فلسطین و مردم آن صرف نظر نخواهد کرد.



حسین شیخ الاسلام معاون امور بین الملل مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفتگو با مهر از سفر شش نماینده مجلس شورای اسلامی به غزه خبر داد و گفته بود: اسماعیل کوثری، حسن کامران، عبدالله تمیمی، محمد علی پورمختار، محمد دهقان و روح الله حسینیان نمایندگان مجلس هستند که به غزه سفر می کنند.