  1. استانها
  2. قم
۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

آیت‌الله مکارم شیرازی در حاشیه راهپیمایی قدس:

اسرائيل امروز رسواتر از هميشه است

اسرائيل امروز رسواتر از هميشه است

قم - خبرگزاري مهر: آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: اسرائيل امروز رسواتر از هميشه بوده و افكار عمومي عليه اين رژيم است.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي همراه با راهپيمايان روز جهاني قدس، بخشي از مسير راهپيمايي را طي كرد.

اين مرجع تقليد در حاشيه اين راهپيمايي در گفتگو با خبرنگاران با محكوم كردن جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي در غزه اظهار كرد: اسرائيل عامل اصلي نسل كشي در غزه است و تنها سردمداران آمريكا و اروپا از اين رژيم اشغالگر حمايت مي‌كنند.

به گفته آيت‌الله مكارم شيرازي امروز اسرائیل رسواتر و منزوي‌تر از هميشه در جهان بوده و افکار عمومی علیه این رژیم غاصب است.

استاد برجسته حوزه علميه تاكيد كرد: وظیفه هر مسلمانی است که نسبت به جنایات اسرائیل ابراز انزجار و نفرت کند و من احساس می‌کنم الحمدلله راهپیمایی امسال از همیشه پر شورتر است.

کد مطلب 2337910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها