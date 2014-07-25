اسرائيل امروز رسواتر از هميشه است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي همراه با راهپيمايان روز جهاني قدس، بخشي از مسير راهپيمايي را طي كرد.

اين مرجع تقليد در حاشيه اين راهپيمايي در گفتگو با خبرنگاران با محكوم كردن جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي در غزه اظهار كرد: اسرائيل عامل اصلي نسل كشي در غزه است و تنها سردمداران آمريكا و اروپا از اين رژيم اشغالگر حمايت مي‌كنند.

به گفته آيت‌الله مكارم شيرازي امروز اسرائیل رسواتر و منزوي‌تر از هميشه در جهان بوده و افکار عمومی علیه این رژیم غاصب است.

استاد برجسته حوزه علميه تاكيد كرد: وظیفه هر مسلمانی است که نسبت به جنایات اسرائیل ابراز انزجار و نفرت کند و من احساس می‌کنم الحمدلله راهپیمایی امسال از همیشه پر شورتر است.