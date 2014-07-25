به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست شهرداری و شرکت مترو اهواز و موافقت اصولی هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز قرار است یکی از ایستگاه های مترو اهواز موسوم به ایستگاه دانشگاه در عمق هفده متری در بخشی از زمین های دانشگاه در آن سوی بلوار پل پنجم که اکنون ساختمان پژوهشکده آب و انرژی در آن قرار دارد، احداث شود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص مفاد قرار داد دو طرف و تعهدات شهرداری در قبال اجاره زمین های یاد شده برای حفر و آغاز احداث تاسیسات زیر زمینی ایستگاه، طی اطلاعیه ای از سوی روابط عمومی دانشگاه به اطلاع دانشگاهیان خواهد رسید.

