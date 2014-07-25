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۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

اخبار فلسطین/

حمله موشکی مقاومت به تل آویو/یک فرمانده صهیونیست به شدت زخمی شد

حمله موشکی مقاومت به تل آویو/یک فرمانده صهیونیست به شدت زخمی شد

حمله موشکی مبارزان فلسطینی به تل آویو و برخی شهرک ها و زخمی شدن یک فرمانده صهیونیست از جمله خبرهای جنگ غزه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس، شهرک عسقلان در اراضی اشغالی فلسطین را هدف 5 فروند موشک "گراد" قرار داد.

در همین حال رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در منطقه "تل آویو بزرگ" به صدا درآمده است. المنار نیز گزارش داد که تل آویو مورد اصابت دو فروند موشک های مقاومت قرار گرفت.

گردان های ناصر صلاح الدین نیز شهرک های اطراف نوارغزه را با 70 فروند موشک 107 هدف حمله قرار داد.خبر دیگر اینکه فرمانده گردان 12 تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شدت زخمی شده است.

 

کد مطلب 2337986

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