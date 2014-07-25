مقاومت تنها ابزار و مانع جدی مردم مظلوم غزه دربرابر رژيم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي، در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته چناران با اشاره به ادامه تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی درغزه اظهار کرد: آنچه امروزه در باریکه راهبردی غزه در مقابل دیدگان ملل جهان و جوامع بین‌المللی روی می‌دهد بی‌شک در نوع خود یک فاجعه و جنایت انسانی کم نظیر است.

وي افزود: فاجعه‌ای که به رغم پوشش رسانه ای گسترده در سراسر جهان که ابعاد و انگیزه‌های آن را بر همگان به خوبی آشکار نموده است؛ اما همچنان جنایت غزه با سکوت مرگبار جوامع بین المللی، نهادهای حامی حقوق بشر و غالب دولت‌های غربی عربی و حتی با حمایت ویژه برخی از آنان مواجه شده است.

امام جمعه چناران ادامه داد: فرصتی که رژیم صهیونیستی را در ادامه تجاوزگری گستاخ کرده و شرایطی فراهم نموده که این رژیم با تمام توان از زمین، دریا و هوا نوار غزه را به خاک و خون بکشد.

وي بيان کرد: تلاش ماشین جنگی و رهبران رژیم صهیونیستی از تداوم جنایت به غزه اشغال کامل این باریکه راهبردی با هدف انتقام شکست های گذشته و ورود به نقشه راه این رژیم برای اشغال سایر سرزمین های اسلامی است.

حجت الاسلام تاجي گفت: اما علی‌رغم ظرفیت‌ها و ابزار های مادی و معنوی جهان اسلام و کشورهای اسلامی که هریک برای تقابل با دشمنان و حمایت از باریکه غزه حائز اهمیت و قابل توجه است، «مقاومت» تنها ابزار و مانع جدی مردم باریکه غزه در برابر زیاده خواهی های رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی است.

امام جمعه چناران تصريح كرد: تجربه شصت ساله اشغالگری های رژیم صهیونیستی نشان داده، این رژیم گستاخ برای توسعه اشغالگری بدون توجه به ضوابط و قواعد بین المللی و حتی آموزه های انسانی و دینی از هیچ جنایت و تجاوزی علیه مردم بی دفاع دریغ نخواهد کرد.

حجت الاسلام تاجی ادامه داد: دیگر آنکه مذاکره و نشست های سران رژیم صهیونیستی با برخی سران فلسطینی و کشورهای عربی جزء تضعیف حقوق فلسطینیان و پررنگ نمودن خیانت دستاوردی به همراه نداشه است.

وي افزود: از دیگر سو تجارب انقلاب اسلامی، حزب الله لبنان و دو جنگ 22 و 8 روزه غزه و حتی جنگ امروز غزه بر علیه تجاوزگری و گستاخی دشمنان نشان داده آنچه دشمن را در تداوم تجاوزگری سست و مایوس خواهد کرد؛ مقاومت و ایستادگی است.

امام جمعه چناران گفت: لذا در اوج تجاوزگری و ددمنشی دشمن و به خاک و خون کشیده شدن مردم بی دفاع، همچنان فریاد بلند در این جبهه، ایستادگی و دوری از تسلیم و سازش است.

وي افزود: در پرتو این ایستادگی و ایثار و ریختن خون های مطهر شهدا، قطعا امدادهای الهی نیز زمینه را برای تحقق پیروزی رقم خواهد زد و این وعده الهی است و خداوند خلف وعده نخواهد کرد.

وي به حضور پرشور مردم در راهپيمائي روز قدس اشاره كرد و ادامه داد: قطعاً حضور پرشور توده‌‏هاى مردم در مراسم راهپيمايى روز قدس امسال حداقل دو پيام مشخص را در عرصه بين‏‌المللى خواهد داشت: يكى اميد را در جبهه مقاومت اسلامى تقويت خواهد نمود و ديگرى بر يأس و نااميدى و چشيدن طعم شكست ديگرى به جبهه استكبار و به‏ويژه خون‏آشامان اسرائيلى خواهد افزود.

حجت الاسلام تاجي بااشاره به ابتکار امام(ره) در نامگذاری روزقدس گفت:به‏ راستى روز قدس امسال كمر اسرائيل را خواهد شكست، چه آن‏كه عزم و اراده پولادين مقاومت فلسطين با ايمان به نصرت الهى بيش از گذشته دشمنان بشريت را تسليم ابتكارات و آمادگى دفاعى و رزمى خود نموده است، رژيمى كه در گذشته هرگاه اراده مى‏ كرد ماشين جنگى خود را روى زمين به حركت درآورده و بدون هيچ مانع و سدّى كيلومترها تا اشغال برخى آباديها و شهرهاى فلسطينيان پيش می‌رفت، اكنون روى زمين بيش از 200 تا 300 متر توان حركت ندارد و اين شكارچيان پرتلاش مقاومت است كه بسان اشباح از دل زمين بيرون آمده و به شكار تانكهاى متجاوز مى‏ پردازند.

وي ادامه داد: از جمله بركات حمله اسرائيل به نوار غزه، رسوايى پرورش‏ يافتگان پادگانهاى نظامى رژيم جعلى اسرائيل است كه اين روزها، در مقام خوش‏ خدمتى به اين غده سرطانى، سرگرم فتنه‏ گرى در عراق و سوريه است و منافقانه و مرموزانه ادعاى خلافت اسلامى دارند.

وی افزود: راستى مسأله اول جهان و امت اسلام چيست؟ اسرائيل يا قدرت مردم‏سالارى دينى و دمكراسى و اراده ملى مردم عراق و سوريه كه به جرم بيدارى و استقلال و دمكراسى واقعى بايد آماج توطئه‏ ها و تهاجمات تروريست‏‌هاى پرورش‏ يافته استكبار قرار مى‌گيرند و راستى چه كسى است كه نداند صحنه‌‏گردانان اصلى فتنه عراق، سه ضلع آمريكا و انگليس و اسرائيل در سطح بين‏‌الملل و نوكران استكبار در منطقه يعنى عربستان و قطر و اردن مى‏باشند كه البته با جهالت و خيانت و فتنه‏‌گرى عمله آن‏ها يعنى گروهك‌‏هاى تروريستى، تكفيرى، بعثى و داعشى دنبال مى‏گردد.

وي ادامه داد: مردم شريف و انقلابى ايران در روز قدس امسال پاسخ قاطع و دندان‏شكنى به تمامى عوامل خونريزى و فتنه چه در عراق و سوريه و چه در نوار غزه، داد و همواره وحدت اسلامى را به‏ عنوان تنها راه نجات امت اسلام از بحران‌هاى به‏ وجودآمده فرياد نمود.

امام جمعه چناران بااشاره به تمدید 4ماهه مذاکرات هسته ای گفت:آمریکایی ها باید بدانند که پذیرش مذاکره به عنوان نرمش قهرمانانه، نه از روی انفعال و متأثر از فشار تحریم، بلکه اقدامی ابتکاری و پاسخی به تاریخ و ادعاهای واهی مخالفان فناوری صلح آمیز هسته‌ای کشورمان بوده و لذا این اقدام ابتکاری را نمی‌توان با تهدید یا تطمیع و تحمیل اشتباه محاسباتی به انحراف کشاند برعکس هرگونه رفتار ناشیانه و متکبرانة رقیب تنها دیوار بی اعتمادی را مرتفع تر خواهد ساخت.

وي افزود: اینک روند مذاکرات که به تمدید آن منتهی شد، چند پیام را به مردم و مسئولان کشور یادآوری می‌کند: استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت، اصلی‌ترین پشتوانه‌ کسب عزت و غرور ملی ماست.؛ پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی مسئولان و عزم ملی، اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از افتادن در دام اشتباه محاسباتی است که دشمن طراحی می کند، برای حل مشکلات و مسائل اصلی نمی‌توان چشم به دست دشمن و حریف داشت و باید به داخل و منابع داخلی تکیه کرد، آمریکا مذاکرات فرسایشی را فرصتی برای در هم شکستن ارادة مردم شریف ایران اسلامی تلقی کرده و لذا همچنان سیاست مذاکره برای مذاکره را برای تشدید فشار علیه مردم و کشورمان دنبال می‌کند.

وي افزود: با این وجود، بایستی از زحمات طاقت فرسا و در عین حال عزتمندانه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی قدرشناسی و از مقاومت جانانة آنان برای پاسداشت منافع ملی و مصالح نظام و مراعات خطوط قرمز بر سر میز مذاکره، پشتیبانی همه جانبه کرد.

حجت الاسلام تاجي تصريح كرد: تیم مذاکره کننده کشورمان به خوبی می‌دانند که توافقی که فناوری هسته‌ای معطوف به برآوردن نیازهای عملی ما را نپذیرد و لغو تمامی تحریم‌ها را تضمین نکند، مورد قبول مردم و رهبری نخواهد بود.

وي افزود: عدم دستیابی آنان به توافق، بهتر از توافقی است که کمتر از این سطح از انتظارمان را بر آورده سازد، به عبارتی عدم توافق بهتر از توافق نامربوط است؛ چه زیبا فرموده است امام راحلمان که: «ما می‌خواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل زندگی کنیم.» و در فراز دیگری نیز تذکر می دهند که «خودتان را مهیا کنید برای ساختن کشورتان. ارزش دارد که ما، یکسال، دوسال، ده سال، زحمت بکشیم و رنج ببریم و کشورمان مستقل بشود و از دست چنگال این گرگ‌های آدمخوار بیرون کشیده شود.»

امام جمعه چناران بااشاره به سالروزاقامه اولین نمازجمعه درجمهوری اسلامی گفت:با نگاهى عميق و گسترده به شبكه عظيم و تأثيرگذار نمازجمعه در سراسر كشور مى‏توان به جرأت گفت كه در رديف منابع قدرت فرهنگى، نهاد مقدس نمازجمعه از جايگاه ويژه‏اى برخوردار مى‏باشد.

وي افزود: شايد در پنجم مرداد 1358 كه اولين نمازجمعه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به دستور حضرت امام(ره) و به امامت آيت‏الله سيدمحمود طالقانى(ره) در دانشگاه تهران اقامه مى‏گرديد، كسى فكر نمى‏كرد كه بعد از سه دهه، اين شجره طيبه دامنه و شاخ و برگش همه كشور را فرا بگيرد و روزى فرا برسد كه به كانونى پرقدرت و تأثيرگذار در محيط داخل و منطقه و بين‏الملل تبديل گردد.

حجت الاسلام تاجي بيان کرد: آنچه بيش از هرچيز قابل توجه است نقش اركان اصلى نهاد نمازجمعه به‏ ويژه امامان جمعه در بازتوليد اساسى ‏ترين عنصر ثبات و اقتدار جامعه و نظام اسلامى يعنى قدرت فرهنگى است.