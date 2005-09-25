«مهر» خبرگزاري برتر هفتمين جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر عصر امروز هفتمين دوره جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس در مركز فرهنگي سيد الشهداء (ع) با حضور اصحاب مطبوعات ، شخصيت‌هاي فرهنگي و مقامات كشوري و لشكري برگزار شد.

بر اساس گزارش مهر در اين جشنواره كه با هدف تجليل از برگزيدگان احياگر فرهنگ دفاع مقدس و مروجان پايداري ، ايثار و شهادت در عرصه رسانه‌ها برگزار شد ، براي دومين سال پياپي خبرگزاري مهر از سوي هيأت داوران اين جشنواره بعنوان خبرگزاري برتر معرفي شد.

اضافه مي‌شود هفتمين جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس به همت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان صدا و سيما ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار گرديد.

برگزيدگان اين جشنواره در بخش‌هاي صدا و سيما ، خبرگزاري‌ها ، مطبوعات ، مقاله ، گفتگو ، گزارش ، خاطره ، نثر ادبي ، صفحات ثابت دفاع مقدس روزنامه‌ها ، نشريات نظامي ، عكاسان برگزيده روزهاي حماسه و ايثار از سوي هيأت داوران معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند .

شايان ذكر است در اين مراسم به منظور تجليل و تقدير از پيشكسوتان عرصه مطبوعات دفاع مقدس تنديس و لوح ويژه به خانواده محترم شهيد حسن اجاره دار - اولين سردبير شهيد پس از انقلاب و اولين گزارشگر جنگ - تقديم گرديد . همچنين از حجت الاسلام محمد علي معلي مدير مسئول كيهان فرهنگي بعنوان پيشكسوت مطبوعاتي در عرصه نشر ارزش‌هاي انقلاب و دفاع مقدس تجليل بعمل آمد.