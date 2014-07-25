به گزارش خبرنگار مهر؛ آیت الله احمد علم الهدی در خطبه‌های نمازجمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: صهیونیست‌ها آمدند یک عده مسلمان را از کشورشان بیرون کردند و عده ای از مردم را از کشورهای دیگر دنیا آوردند؛ در 60 سال گذشته این رژیم خانه ها را خراب و به آتش می‌کشند و کودکان و زنان و سالمندان را می‌کشند.

امام جمعه مشهد افزود: این مردم مسلمان هستند و ما نباید نسبت به وضعیت شان بی تفاوت باشیم.

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است و به عنوان آفتی برای وحدت اسلامی و غداره کش و ژاندارم است.

وی ادعای برخی و شایعه اینکه مردم نوار غزه داعشی هستند را به شدت تکذیب و رد کرد و گفت: این شیعیان و جوانان غزه عاشق اهل بیت هستند و در سفری که به ایران آمدند با شنیدن نام امام حسین(ع) به پهنای صورتشان اشک می ریختند.

وی تاکید کرد: اینکه می گویند داعشی‌ها اهل غزه هستند اصلا حرف درستی نیست و مثل این است که چون عده‌ای از گروه داعش در ایران باشند ایرانی‌ها را داعشی بدانیم.

آیت الله علم الهدی در ادامه داد: این حرف انگلیسی‌ها و آمریکایی هاست که می خواهند حمایت مردم شیعه و مسلمان را از مردم مظلوم غزه قطع کنند.

امام جمعه مشهد گفت: فلسطین خاکریز اول اسلام است و پدری که در فلسطین جسد فرزندش را در دست می‌گیرد در جبهه فلسطین در صف اول جبهه علیه کفار و دشمنان اسلام ایستاده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در نبرد نابرابر در این منطقه وقتی بچه مسلمان را از زیر آوار بیرون می‌کشند می‌گوید "حسبنا الله نعم الوکیل" ما چگونه می‌توانیم در برابر این مظلومیت بی‌تفاوت باشیم.

امام جمعه مشهد افزود:برخی می پرسند این همه راهپیمایی در روز قدس چه کرد؟ در سال 66 و در انتفاضه تانک ها آمدند به مردم غزه حمله کردند جوانان این سرزمین با سنگ و کلوخ با تانک ها جنگیدند، اما روزقدس کاری کرد که امروز همین جوانان با موشک اسرائیل را مستاصل کرده اند.

وی تاکید کرد: نتیجه این داد زدن ها و مشت گره کردن ها با دهان روزه و پای پیاده رفتن های شما ملت ایران و مردم مسلمان در جهان فلسطین را قوی و اسرائیل را مستاصل کرده است.

امام جمعه مشهد افزود: عبادت تنها نماز و روزه نیست و از روزی که پیامبر هجرت کرد اسلام معنای جهاد کفار را گرفت.

آیت الله علم الهدی در ادامه به 5 مرداد روز آغاز برپایی نمازجمعه در کشور اشاره کرد و گفت: به برکت انقلاب نمازجمعه در 700 نقطه کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تکیه امام جمعه به اسلحه به این معنا نیست که او به زور متوسل می شود؛ گفت: این بدان معناست که در کنار برپایی نماز، اسلحه و جهاد است.

آیت الله علم الهدی در پایان راهپیمایان روز قدس را مجاهدان فی سبیل الله خواند.