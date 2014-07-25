وحدت امت اسلامی رمز موفقیت بر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد: امروز به شایستگی در برابر چشمان خیره جهانیان به صحنه آمدیم و در مقابل زورگویی ها و تجاوزات، حمایت خود را از مسلمانان مظلوم فلسطین اعلام کردیم.

وی ادامه داد: برائت و بیزاری شما از آمریکا، انگلیس و اسراییل با زبان روزه عبادتی شایسته و اطاعتی در خور تحسین است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه قدس شریف همه مسلمانان را صدا می زند تاکید کرد: امروز همه مسلمانان جهان به میدان آمدند اما گروه هایی که فریب دشمنان اسلام را خورده اند و برنامه های خودشان را برای انجام خواسته های آمریکا و انگلیس قرار داده اند را دعوت می کنم به آن جهادی که پیامبر دستور داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: جهادی که پیامبر دستور داده اند جهاد برادر دینی در برابر برادر و کشتار برادر مذهبی نیست بلکه جهاد با اسراییل و استکبار جهانی است.

آیت الله ایمانی افزود: متاسفانه امروز با پول دولت های اسلامی جوانان مسلمان را برای از بین بردن امکانات کشورهای اسلامی حرکت داده و دشمنان نیز نشسته و لبخند می زنند.

وی ادامه داد: امروز فلسطین مورد هجمه وحشیانه قرار گرفته اما قدس شریف مسلمانان را صدا می زند و این گروه ها هرگاه از اشتباه خود برگردند نیز دیر نشده چرا که وحدت امت اسلامی اولویت است.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن عید سعید فطر، گفت: عید فطر تجلیل خداوند برای مسلمانان است که همه به آن دعوت شده اند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: فطریه فراموش نشود اگر فقیری را سراغ دارید خودتان اقدام کنید وگرنه آن را به مراکز مربوطه واگذار کنید.

وی با اشاره به برپایی باشکوه نماز عید سعید فطر نیز گفت: اگر می شد نماز عید را در چند نقطه شهر باشکوه و عظمت بزرگی برپا کنیم شایسته تر بود.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نماز جمعه پشتوانه محکمی در پیشبرد انقلاب اسلامی است، گفت: امروز نماز جمعه عاملی موثر، بزرگ و پشتوانه محکم انقلاب اسلامی است که ملت باید این سنگر اسلامی را هرچه عزیزتر و بلند پایه تر حفظ کند تا توطئه های خائنین خنثی شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم این نماز جمعه که ثمرات پیروزی انقلاب است بهتر از گذشته رسالت خود را در رساندن پیام آرمان های بلند انقلاب انجام دهد.