اعتراض 1200 پزشک ایرانی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تصریح شده است: براساس کنوانسیون های بین المللی، بیمارستانها، مراکز درمانی، پزشکان و کارکنان این مراکز در مقابل تعرض از سوی نیروهای متخاصم در جنگ، مصون هستند.

پزشکان شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی با محکوم کردن اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی که با تمامی اصول انسانی و حقوق یشر مغایر است ، از دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی خواستار رسیدگی فوری به منظور محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و شناسایی و محاکمه عاملان این جنایات شده اند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

به نام خدا

جناب آقای بان کی مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

خبر تأسف بار بمباران بیمارستان غزه افکار عمومی همه مردم جهان را جریحه دار نمود. چنانچه مستحضرید براساس کنوانسیون های بین المللی بیمارستانها، مراکز درمانی، پزشکان و کارکنان این مراکز در مقابل تعرض از سوی نیروهای متخاصم در جنگ مصون می باشند. این مصونیت ناشی از ذات عملکرد این گروه در نجات جان مصدومین و آسیب دیدگان از جنگ صرف نظر از تعلق خاطر آنان به هر یک از طرفین درگیری است.

اهمیت این موضوع تا بدانجا است که حتی جدای از وجود این کنوانسیون های بین المللی حمله به این مراکز دل هر انسان بیطرف و آزاده ای را به درد می آورد.

ما پزشکان شاغل در این مرکز درمانی سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با محکوم نمودن این اقدام وحشیانه که با تمامی اصول انسانی و حقوق بشر مغایر است، از آن مقام محترم درخواست رسیدگی فوری به منظور محکوم نمودن این اقدام رژیم اشغالگر اسرائیل و شناسایی و محاکمه عاملان آن و تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنایات مشابه در آینده را می نماییم.