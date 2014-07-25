به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی در سخنرانی پیش از نماز جمعه آمل با اشاره به اینکه روز قدس با توجه به اهداف امام راحل باید در سه مقطع بررسی شود، افزود: آزادی فلسطین در مرحله اول استقرار اسلام وحیانی که همان اسلام اعتدال و به دور از افراط و تفریط است و در مرحله دوم و روز مستضعفان و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و در مرحله سوم از اهداف روز قدس است.

جوادی آملی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای آزادی ملت فلسطین تشریح کرد: مسیری که رهبر انقلاب اسلامی ایران برای آن تبیین کرده است برگزاری انتخاباتی آزاد است تا در آن این ملت حکمیت خود را انتخاب کند در حالی که تمام نقشه‌هایی که نظام سلطه و سایر کشورها برای منافع خود طراحی کرده‌اند به سرانجام نرسید.



مدیر بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا به بیان ویژگی‌های اسرائیل پرداخت و گفت: عهد و پیمان‌شکنی و تحریف دین از مسائلی است که صهیونیست‌ها را در طول تاریخ برای همه ما شناسانده و این رفتار آنها را در اقتصاد، سیاست و فرهنگ هم شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه فلسطین برای ما یک مسئله تاکتیکی و استراتژی سیاسی نیست، تصریح کرد: فلسطین و آزادی مسجد‌الاقصی یک حقیقت قلبی و ایمانی است.

وی مسئله اسلام را از دیگر ماموریت‌های روز قدس اعلام کرد و گفت: متاسفانه فرقه‌های داعش و النصره که روز به روز در منطقه قارچ‌گونه رشد کرده‌اند در این صدد هستند تا چهره اسلام را یک چهره خشن معرفی کنند.

جوادی با تبیین این مهم که ادیان ابراهیمی در راستای یکدیگر هستند و هیچ دینی جای دین دیگری را تنگ نمی‌کند، افزود: اینکه امام راحل روز قدس را بنا نهاد هدفی جز تعمیق ادیان الهی و احیای اسلام ناب نداشته است.