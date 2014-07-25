به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رشیدیان در جمع نمازگزاران جمعه سبزوار گفت: صهیونیست‌ها گمان می‌کردند پیروزی‌های مختلف بر دولت‌های قدرتمند شوروی سابق داشتن 200 کلاهک هسته ای، ارتش مسلح و پشتیبانان غربی آنان را به قدرت اول خاورمیانه مبدل کرده است اما انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل و در ادامه مقام عظم رهبری این هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکست.

وی با بیان اینکه صهیونیست ها شمرهای زمان هستند؛ افزود: جنایات امروز غزه و هدف گیری زنان و کودکان و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با با هیچ نظام جنگی، حقوقی و فرهنگی انطباق ندارد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با بیان اینکه باید دشمنان اسلام و دین را بشناسیم تاکید کرد: شمر زمان نتانیاهو است که برای قتل و غارت اسلام از هیچ کوتاهی دریغ نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه صهیونیست‌ها به دنبال احیاء تاریخ خودساخته یشان هستند؛ بیان کرد: مقاومت فرزندان فلسطین با پشتوانه حمایت ایران اسلامی باعث شده تا از رسیدن به اهدافشان باز بمانند.

رشیدیان با اشاره به شکست های صهیونیست ها گفت: نقشه شوم جدید صهیونیست ها برای رسیدن به اهداف شومشان تفرقه در میان امت اسلامی است.

استاندار به ورود گروه های تکفیری با ظاهر اسلامی ولی به سر سپردگی صهیونیست ها اشاره کرد و اظهار کرد: توطئه علیه کشورهای منطقه با محوریت مقاومت هدف این گروه ها بود که صهیونیست ها با پشتیبانی بعضی از کشورهای منطقه سلاح در اختیار آنان قرار دادند که متاسفانه کشتارهای زیادی انجام شد و دل هر مسلمانی را به درد آورد.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست ها فکر می کردند با این روش به نقشه های خود می رسند تصریح کرد: رهبر انقلاب و مردم با آگاهی و با حمایت از دولت های به حق و قانونی و مردم کشورها انجام دادند و این مهم باعث شد که توطئه آنها در سوریه و عراق به مقصود نرسد.

رشیدیان در ادامه به حملات رژیم منحوس صهیونیستی در ماه مبارک رمضان بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه اشاره و گفت: سر کرده های رژیم جعلی گمان می کردند در این حملات با پشتیبانی دولت های غربی و سکوت مفتضحانه سازمان های بین المللی به هدف خود برسند.

وی با تاکید بر اینکه این بار هم وجدان های آگاه و بیدار افرادی که دل در گرو انسانیت دارند حتی مانع از نقشه آنان شده است؛ بیان کرد: شهرهائی در دولت های غربی نسبت به این جنایات وحشیانه تجمع های اعتراض آمیز تشکیل دادند.

استاندار خراسان رضوی از ملت ایران اسلامی به ویژه از مردم غیور و ولایتمدار خراسان رضوی که با وجدان های آگاه و با دهان روز و در هوای گرم برای تنفر از جنایت صهیونیست ها و پشتیبانی از مردم مظلوم غزه و فلسطین راهپیمائی کردند تقدیر و تشکر کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی پیام این حضور با شکوه را اعلام آمادگی در حمایت از مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین دانست و ادامه داد: کمک های جمع آوری شده با هماهنگی های صورت گرفته به مصر و از گذرگاه رفح برای مصدومان ارسال خواهد شد.

وی در ادامه سخنانش همچنین از اعلام آمادگی خراسان رضوی برای پذیرائی از مجروحان غزه خبر داد.

رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود احمد برادران معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار را که به این سمت منصوب شده اند را به مردم سبزوار معرفی و بیان کرد: وی دارای سابقه طولانی و تجربیات مختلف اجرائی است که امیدواریم با عنایات حضرت حق و توجهات حضرت علی بن موسی الرضا(ع) منشاء خیر و برکت در شهر دارالمومنین سبزوار باشند.

استاندار با بیان اینکه تغییرات و جابجائی ها برای اعتلای خدمات بیشتر مردم منطقه خواهد بود از زحمات و تلاش های شعبانی عطار هم تقدیر کرد.