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۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۹

نماینده مرجعیت عالی دینی عراق:

طرف های سیاسی عراق مسئولیت پذیر باشند/انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان گام مهمی بود

طرف های سیاسی عراق مسئولیت پذیر باشند/انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان گام مهمی بود

نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های امروز نماز جمعه از طرف های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی مسئولیت پذیر باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های امروز نماز جمعه اظهار داشت که موفقیت پارلمان عراق در انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهوری گام مهمی محسوب می شود.

وی از طرف های سیاسی عراق خواست که مسئولیت پذیر باشند و به کسب پست و مقام در شرایط کنونی حرص نورزند. کربلایی افزود: شرایط کنونی عراق ایجاب می کند طرف های سیاسی در این کشور اصل فداکاری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به جای کسب منافع شخصی به فکر منافع ملت عراق باشند.

شیخ مهدی کربلایی همچنین خواستار تشکیل فوری دولت عراق شد. خاطرنشان می شود پارلمان عراق اخیر "فؤاد معصوم" را به عنوان رئیس جمهوری و "سلیم الجبوری" را به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب کرد.

کد مطلب 2338106

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