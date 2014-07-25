مجامع بین المللی اعتبار خود را زیر سؤال بردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری موذن در خطبه‌های نماز جمعه نیشابور، افزود: یکی از مسائل شگفت انگیز در مقاومت، روحیه مردم غزه است، به راستی این چه نیرویی است زنی که تمامی اعضای خانواده‌اش در بمباران کشته شده‌اند، باز هم از مقاومت سخن می‌گوید این در حالی است که مردم اسرائیل طاقت موشکباران جریان مقاومت را ندارند.

این مقام مسئول محلی بیان کرد: اگر این ملت، دولت و وزارت دفاع کاملی می‌داشتند صدهزار نفرشان می‌توانستند حرف میلیون‌ها اسرائیلی باشند.

مقری با بیان اینکه متاسفانه سکوت مرگبار حکام منطقه را دربرگرفته است، تصریح کرد: شورای امنیت و مجامع حقوق بشری، اعتبار و ماهیت خود را با سکوت در برابر ظلم و ستم اسرائیلی‌ها زیر سئوال برده‌اند.

با بیان اینکه وقتی داعش موضوع فلسطین را به‌کنار می‌گذارد باید دید عقبه اینها به‌کجا وصل است، تصریح کرد: بعضی در فتنه 88 شعار می‌دادند «نه غزه نه لبنان» عقبه اینها امروز مشخص می‌شود و البته جنایات سران فتنه 88 کمتر از جنایات سران اسرائیل و داعش نیست.

امام جمعه نیشابور اظهار داشت: رژیم صهیونیستی خیلی اشتباه کرد دور جدید حملات علیه غزه را شروع کرد، آنها نمی‌توانند حملات خود را پیش ببرند و قطعا شکست می‌خورند.

مقری گفت: سران صهیونیستی آدم‌کش‌های حرفه‌ای هستند که در نقاط مختلف دنیا آدم درو کرده‌اند و حال آمده‌اند برای خود کشور جعلی درست کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی شدن مکان برگزاری نماز عیدفطر کار خوبی است، اظهار امیدواری کرد نماز عیدفطر به‌صورت یکپارچه در نیشابور برگزار شود؛ هیئت امنای مساجد دیگر تلاش کنند تا مردم به مسجد جامع بیایند.

مقری همچنین با اشاره به اینکه یکی از چیزهایی که برکت را از زندگی مردم می‌برد اسراف است که مورد نکوهش اسلام است، تاکید کرد: متاسفانه تامین آب شرب نیشابور مشکل شده است؛ در عین حال مسئولان تلاش دارند تا آب جیره‌بندی نشود و اگر رعایت نشود حتما به مشکل می‌خوریم.