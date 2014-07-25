خون مردم مظلوم فلسطین، اسراییل را از صفحه روزگار محو خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد خدیری در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر جدید پرند با قدردانی از حضور پرشور مومنان روزه دار، اقشار مردم همیشه در صحنه و مسئولان که امروز عظمت آفریدند، گفت: روز قدس و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان میراث ارزشمند امام راحل و مساله مهم امروز جهان اسلام است و به برکت نفس امام و خون شهدا و اعتقادات راستین ملت ایران به ولایت، مقاومت و عزت و عظمت، 35 سال است چراغ حضور مردم با زبان روزه در روز قدس و حمایت از ملت مظلوم فلسطن روشن است.

باید در برابر ظالم انزجار نشان داد و مقابل مظلوم ابراز همدردی کرد

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه موضوع فلسطین و روز قدس از سه منظر قابل بررسی است، افزود: نخستین منظر، منظر الهی و انسانی است که انسان مسلمان از خونریزی و جنایت متنفر است، منظر دیگر اسلام و نگاه اسلام به ظلم و ستم و ظالم و مظلوم است و فرهنگ عدالت که امام علی علیه السلام به ظاهر به پای آن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان کشته شد و در باطن تمام عدالت آن شب کشته شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در برابر ظالم انزجار نشان داد و مقابل مظلوم ابراز همدردی کرد، منظر دیگر بررسی مساله فلسطین و روز قدس را مساله انقلاب اسلامی ایران دانست و در این خصوص بیاناتی از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ایراد کرد و گفت: انقلاب ما دو بعد دارد بعد داخلی که مبارزه با شاه و بعد خارجی که مخالفت امام با شاه به خاطر حمایت او از اسراییل بود.

ایران با افتخار در کنار مردم فلسطین ایستاده است

خدیری به دیدار اخیر رهبر انقلاب اسلامی با دانشجویان اشاره کرد و افزود: ایشان تنها راه نجات فلسطین را نابودی رژیم جعلی اسراییل دانستند چرا که آمریکا و انگلیس به عنوان پدر و مادر، اسراییل را برای نابودی کشورهای مسلمان بوجود آوردند، اکنون این هوشمندی و افتخار از ایران اسلامی است که مردم در روزهایی که غزه در حملات زمینی و هوایی به سر برده و زنان و بچه های بسیاری کشته می شوند و شهدای آن به 900 نفر رسیده و 5000 زخمی و مجرح دارد با افتخار به خیابان‌ها بیایند و بگویند تا آخرین لحظه عمر در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده‌ایم.

امام جمعه پرند اضافه کرد: ای دشمنی که هنرش کودک کشی و شجاعتش این است که زن را می کشد و خانه ها را ویران و مردم را آواره می‌کند، گرگ‌های منطقه و سگ هار آمریکا که گاهی به سمت مقاومت ایران اسلامی زوزه می کشد، تمام قدرتت همین است؟ اگر ایران بخواهد هوهوهای اسراییل را جواب بدهد با خاک یکسان کردنش کار چند لحظه است، آنهایی که 33 روز در برابر حزب الله دوام نیاوردند.

انتقاد از سکوت جامعه جهانی و کشورهای عربی

خطیب نماز جمعه پرند با انتقاد از سکوت جامعه جهانی و کشورهای عرب گفت: امروز باید به حال مردم غزه اشک ریخت، سیاستمداران کشورهای اسلامی باید اشک بریزند، در برابر سیاست مسخره آمریکا که اسراییل باید از خود دفاع کند، برخی هیچ حرفی نزدند، دبیر کل سازمان ملل جایگاه خود را رسوا کرد، اتحادیه عرب تعطیل تعطیل حتی قلمی نزد.

خدیری در بخش دیگری از سخنان خود به کتاب وسایل الشیعه شیخ حرعاملی اشاره کرد و با تشریح اقسام آزار و اذیت گفت: در این کتاب و جلد 25 بابی است که اذیت و مزاحمت انسان به انسان و حتی انسان نسبت به حیوان را تحریم می کند، امروز در غزه چه می گذرد که کشورهای اسلامی و عربی بخصوص عربستان خاموش هستند.

نقص آموزش، مساله درمان و پروژه مترو از مشکلات عمده پرند است

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به چاوشی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران که در مراسم نماز جمعه حضور داشت، مشکلات زیاد مردم شهر پرند را گوشزد کرد و نقص آموزش و کمبود مدرسه، مساله درمان و پروژه مترو را از مشکلات عمده پرند دانست و خواستار تقویت مدیریت شهری و شورای شهر و رساندن این مشکلات به گوش مسئولان برای انجام اقدام عملیاتی و اجرایی مناسب شد.

خدیری با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری اظهار داشت: پرند امروز با توجه به مسکن مهر و جمعیت زیاد و کمبودهای آن پتانسیل تبدیل به شهرستان شدن را دارد و باید ظرفیت های شهرستانی در شهر مستقر شوند تا مشکلات زودتر برطرف شود و از آنجایی که این شهر نسبت به پردیس جلوتر بوده خواستار اقدام لازم از سوی استانداری هستیم، برای شهر پرند بد است که بیش از یک ماه است در دستگاه قضا مقرر شده که دادسرا و دادگاه در این شهر مستقر شود اما جایی پیدا نمی شود که در این خصوص باید زیرساخت ها با شهرستان شدن پرند آماده شود.

امام جمعه پرند 5 مرداد سالروز برپایی نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی ایران از سوی مرحوم آیت الله طالقلانی را گرامی داشت و گفت: اکنون در 800 شهر در این کشور نماز جمعه اقامه می شود، نماز جمعه ای که محل اتصال مردم به ولایت و کانون وحدت و انسجام مردم است و باید این وحدت را به برکت نماز جمعه قدر دانست.