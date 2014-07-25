به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در کرمان به اهمیت برگزاری راهپیمایی روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداخت.

معاون و مشاور عالی فرمانده سپاه قدس با اشاره به جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه بر حضور گسترده و حماسی همه آزادی خواهان جهان از این مردم مظلوم تاکید کرد و گفت: امروز نهضت های آزادی بخش دنیا نتیجه مقاومت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام در ایران است.

وی با تاکید بر نقش تاثیرگذار سردار حاج قاسم سلیمانی در منطقه و به خصوص در کشورهای عراق، فلسطین، سوریه و لبنان تصریح کرد: نهضت‌های آزادی بخش جهان با سردار دلاور استان کرمان پیوند خورده است و به واسطه مقاومت و ایستادگی این رزمنده ولایت گروه تکفیری داعش در عراق متوقف و به اهداف اصلی خود که همانا تصرف بغداد و تخریب اماکن مقدسه شیعیان بوده نرسیده است.

سردار مسجدی روز قدس را روز مقاومت و فلسطین نامید و با بیان حدیثی از امام صادق(ع) حمایت از یک انسان مظلوم را بالاتر از عبادت یک ماهه در خانه کعبه دانست و افزود: مشارکت و حضور شما در روز قدس یک سعادت الهی است و جز بهترین و والاترین کارهاست.

وی بیا اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ‌های 33، 22 و هشت روزه با حزب الله لبنان و مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار داشت: تا قبل از این جنگ‌ها اسرائیل در همه نبردهای خود با کشورهای عرب پیروز بوده و حتی بخش های وسیعی از این کشورها را تصرف کرده بود و ذلت بارترین توافقنامه‌ها را بر ملت‌های عرب تحمیل کرده است.

حمایت های جهانی برای نابودی محور مقاومت در سوریه

این عضور ارشد نیروی قدس سپاه، مقاومت حزب الله لبنان را در نتیجه درس آموزی از مقاومت فرزندان امام خمینی (ره) عنوان و تصریح کرد: مقاومت فلسطین یک درس بزرگ از انقلاب ایران است که به همه آزادی خواهان جهان درس ایستادگی و شهادت طلبی تا رسیدن به پیروزی را می دهد.

سردار مسجدی ادامه داد: امروز دیگر حزب الله لبنان خود سازنده تسهیلات موشکی و نظامی مورد نیاز خود است و جمهوری اسلامی نیز از هیچ کمکی به مردم فلسطین و غزه کوتاهی نکرده و هیچ ابائی ندارد که به مردم دنیا اعلام کند که از مردم فلسطین سوریه و عراق حمایت می کند.

وی با اشاره به حمایت‌های جهانی برای نابودی محور مقاومت در سوریه گفت: هدف از نابودی سوریه از بین بردن حلقه وصل بین ایران و فلسطین است تا با کمک گروه های تکفیری در دخل و حمایت های خارجی بشار اسد را ساقط کنند و ایران تنها حامی سوریه در منطقه است.