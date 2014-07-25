مردم دامغان ندای مظلومیت غزه را فریاد زدند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس شهر دامغان ساعت 11:30 صبح جمعه سوم مرداد مصادف با 27 ماه مبارک رمضان از میدان شهدای این شهر آغاز شد و به سمت مصلی امام خمینی (ره) محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه ادامه یافت و شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پلاکارد هایی که روی آن ها شعار "مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، کجایند مدعیان حقوق بشر و ..." نوشته شده بود خشم و انزجار خود را از حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم گرگ صفت و کودک کش صهیونیستی و حامیان آن در غزه و قتل عام کودکان، زنان و مردم این منطقه را محکوم و خواستار مجازات عاملان این جنایات شدند.

روز قدس از مرزهای ایران گذشت و در 80 کشور دنیا برگزار می‌شود

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در این همایش عظیم از روز قدس به عنوان روز حیات اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: روز قدس از مرزها گذشت و اکنون در 80 کشور دنیا برگزار می شود.

دکتر عبدالرحمان رستمیان به اهمیت روز قدس پرداخت و گفت: ملت های مسلمان با برگزاری روز جهانی قدس به ملت مظلوم فلسطین این پیام را می‌دهند که در کنار آن‌ها هستند و لحظه ای آن ها را تنها نخواهند گذاشت.

وی خاطرنشان ساخت: همه ما باید با تأسی از رهنودهای رهبر فرزانه انقلاب با حمایت از مردم مظلوم فلسطین برای سرنگونی و نابودی رژیم نامشروع صهیونیستی تلاش کنیم.

شاهد شکل‌گیری انتفاضه سوم هستیم

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انتفاضه‌های متعددی از سوی گروه‌های مقاومت در فلسطین ایجاد شد که اکنون شاهد شکل گیری انتفاضه سوم و پیروزی های این گروه های مقاوم و مبارزه هستیم.

رستمیان یادآور شد: بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان، رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به هراس انداخته است و به دشمنان می فهماند که از تجاوز و فتنه و استکبار دست بر دارند.

وی وحدت میان کشورهای مسلمان را امری ضروری دانست و افزود: اتحاد و وحدت مهمترین عامل پیروزی ملت‌ها و کشورهای مسلمان است و امروز کشورهای مسلمان بیش از همیشه اختلاف ها را فراموش کنند و دست اتحاد را با یکدیگر بفشارند تا علیه دشمنی واحد به پیروزی برسند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: راهپیمایی روز قدس که از یادگارهای امام راحل است امروزه و همزمان با جنایات اخیر رژیم جنایتکار صهیونیستی اهمیت ویژه دارد و به منزله اعلام برائت ملت های آزادیخواه جهان از جنایات رژیم صهیونیستی است.

مدعیان حقوق بشر نسبت به سکوت خود درباره جنایات غزه پاسخگو باشند

یک کارمند دامغانی در حاشیه این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما امروز با دهان روزه آمده ایم که به مردم فلسطین در نوار غزه بگوییم که شما تنها نبوده و نیستید و ما از شما دفاع می کنیم و هرگز احساس یأس نکنید که خداوند با شماست.

یک نوجوان دامغانی که پلاکارد محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را در دست داشت نیز گفت: آمده ام تا به کودکان و نوجوانان مظلوم و بی دفاع غزه بگویم هر چند از شما دور هستیم اما به فکر شما خواهیم بود و امیدوارم در آینده ای نزدیک شما نیز در صلح و آرامش به آروزهای خود فکر کنید.

یک بانوی دامغانی که چفیه ای بر سر خود پیچیده و سربند یا زهرا بسته بود نیز اظهار داشت: هر کجا مظلومی ندا سر دهد ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم به او کمک کنیم و لحظه ای نباید نسبت به ندای مظلومیت کودکان و زنان فلسطینی بی تفاوت باشیم و مدعیان حقوق بشر باید نسبت به سکوت خود درباره جنایات غزه پاسخگو باشند.

پاسخ ملت ایران به هرگونه تهدید و تعدی دندان شکن خواهد بود

مردم مومن و روزه‌دار دامغانی در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس قطعنامه سراسری را که در 10 بند از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهیه و تنظیم شده بود را با "ندای الله اکبر و خامنه ای رهبر" تأیید و بار دیگر ضمن حمایت از آرمان های قدس شریف و انتقاضه فلسطین جنایات وحشیانه رژیم صفاک صهیونیستی را محکوم کردند.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما ملت مسلمان و ولایتمدار ایران، حضور حماسی خود در راهپیمایی سراسری و باشکوه قدس را فرصتی ارزشمند برای ابلاغ پیام های قاطع و راهبردی خود به جبهه معاندین انقلاب و نظام اسلامی به ویژه امریکا خبیث و حیله گر و هم پیمانان منطقه ای و فرا منطقه ای آن دانسته و به آن هشدار می دهیم که با عبرت از تجارب تاریخی 36 سال گذشته از ادامه رویکردها و رفتارهای اعتمادسوز، تهدیدآمیز و مغایر با حقوق مسلم و قانونی ایران اسلامی در فرایند مذاکرات هسته ای اجتناب کنند.

این بیانیه افزوده بود: دولت های به اصطلاح مدافع حقوق بشر با پایان بخشیدن به حمایت از فتنه گران داخلی که شعار نه غزه نه لبنان آنان در روز قدس سال88 هنوز خشم ایرانیان را بر می انگیزد، بدانند دولت و ملت ایران تحت هدایت های مقام معظم رهبری همچنان به تعامل هوشمندانه و عدالت محور با جهان اندیشیده و تحت فرامین معظم له در کنار نیروهای مسلح مقتدر و سلحشور، هرگونه تهدید و تعدی علیه تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی کشور را با پاسخ سخت، ویرانگر و پشیمان کننده مواجه خواهد ساخت.

راهپیمایی مردم شهرهای دیباج، امیریه و کلاته رودبار در روز جهانی قدس

مردم مومن و روزه دار شهرهای دیباج، امیریه و کلاته رودبار و همچنین روستاهای جزن، حسن آباد و طزره از توابع شهرستان دامغان نیز با حضور در راهپیمایی روز قدس و هم صدا با دیگر مسلمانان جهان ندای مرگ بر اسرائیل سر داده و جنایات رژیم خونخوار صهیونیستی را در نوار غزه محکوم و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

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گزارش از سید علی میرعماد/ عکس از محمد آخوندی