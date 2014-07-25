کمک های مردمی برای مردم غزه در کرمان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در جمع روزه داران و شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس شهر کرمان از حضور همه اقشار و گروه های مختلف مردم برای حضور در این مراسم تقدیر کرد و گفت: ستاد اقامه نماز جمعه آماده جمع آوری وجوهات نقدی مردم برای ارسال کمک به مردم مظلوم غزه است

وی با اشاره به محاصره شدید غزه و عدم امکان ارسال وجوهات غیرنقدی به منطقه از مردم و خیرین استان خواست وجوهات نقدی خود رابه شاره حساب 99999 نزد بانک های صادرات، ملی و ملت واریز کنند.

حجت الاسلام عرب پور همچنین از جمع آوری کمک های مردمی از سوی هلال احمر و کمیته امدا خبر داد و گفت: پایگاه های هلال احمر در روز قدس و عید فطر آماده جمع آوری کمک های مردمی برای تهیه دارو و مواد غذایی هستند.

وی به مراحل تکمیل فاز دوم مصلای کرمان اشاره کرد و افزود: خاک برداری از فاز دوم انجام و در ماه های آینده مراحل تکمیلی آغاز می شود که این امر نیازمند کمک های خیرین است.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: فضای فعلی مصلای کرمان گنجایش بیش از 10 هزار نفر را ندارد و این در حالی است که مردم کرمان در مراسم خاص نیازمند فضای وسیع تری هستند.

وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به عید فطر تصریح کرد: گروه هایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای رویت ماه به اقصی نقاط کشور اعزام شده اند و هر روز که ماه رویت شود عید سعید فطر از صدا و سیما اعلام خواهد شد.

مدیرکل سازمان تبلغیات اسلامی استان کرمان یادآور شد: مراسم عید فطر بعد ار نماز صبح با قرائت یک جزء قرآن و دعای ندبه آغاز و نماز عید فطر راس ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در مصلای بزرگ امام علی (ع) کرمان اقامه می شود.