به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی‌اکبر وثوقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در جمع مردم روزه دار شهرستان نظرآباد اظهار داشت: روز قدس روز همبستگی بین المللی مسلمانان و آزادیخوان جهان است که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا می خیزند.



وی ادامه داد: حمایت از حقوق قانونی ملت فلسطین که این روزها زیر رگبار گلوله رژیم سفاک اسرائیل به خاک و خون کشیده می‌شوند وظیفه و مسئولیت تمام مردم آزاده جهان است.



حجت الاسلام وثوقی کوتاه کردن دست اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی را نیازمند همبستگی مسلمانان و بیداری ملتها دانست و تاکید کرد: ملتهای مسلمان جهان باید در مقابل زیاده خواهی اسرائیل به پا خیزند و با همبستگی و همراهی یکدیگر دست صهیونیستها را از سرزمین های اشغالی کوتاه کنند



حملات رژیم اشغالگر قدس به غزه فاجعه ای انسانی است



امام جمعه نظرآباد حملات سنگین ارتش رژیم صهیونیستی به مردم غزه و کشته شدن زنان و کودکان بی‌دفاع را یک فاجعه انسانی خواند و افزود: تحلیلگران نظامی از حمله این رژیم غاصب به مردم غزه در رسانه های اسرائیلی به عنوان خشن ترین تهاجم در تاریخ اسرائیل یاد کرده اند.



حجت الاسلام وثوقی گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، رژیمی است که از درون در حال فرو پاشی است و حملات غیرانسانی آن نیز ناشی از درماندگی و حفظ کردن موقعیت خود است در حالی که مسلمانان با تحکیم وحدت می توانند این رژیم نامشروع را سرنگون کنند.



وی اظهار امیدواری کرد با یاری خدواند و همبستگی ملتهای مسلمان، سایه شوم رژیم اسرائیل از منطقه کوتاه شود.