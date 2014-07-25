راهپیمایی روز قدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی و دشمن شکن مردم انقلابی و مومن ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ثبت و ضبط کرد.

وی افزود: راهپیمایی‌های مختلفی طی چند دهه گذشته در کشور برگزار شده که هریک در مقاطع و شرائط خود بسیاری از توطئه‌ها و نقشه را خنثی کرده و روند معادلات سیاسی را به نفع نظام اسلامی تغییر داده است.

این مسئول ادامه داد: مردم مظلوم فلسطین طی دو هفته گذشته مورد شدیدترین حملات از زمین، هوا و دریا قرار گرفتند و صدها نفر در جنایت کم‌نظیر اسراییل به شهادت رسیدند اما ذره ای از ایستادگی و مقاومت خود دست نکشیدند.

اصلانی اضافه کرد:‌ امروز قلب هر انسان آزاده و عدالت طلبی در فلسطین و در خانه زنان و کودکان غزه می تپد، خانه هایی که در افطار و سحر با بمباران موشک های شیمیایی اسراییل ویران شده و تعداد زیادی زن و کودک به شهادت می رسند و باید از سران اسراییلی پرسید که اگر جنگ، جنگ قدرت است کودکان و زنان چه نقشی در این معیار بی رحمانه دارند که هر روزه باید شاهد به شهادت رسیدن این قشر بی دفاع بود.

این مسئول عنوان کرد: پخش تصاویر جنایات اسراییل در غزه نه تنها صدای اعتراض ملت های مسلمان را بلند کرده بلکه خیابان های شهرهای اروپایی و آمریکایی نیز به صحنه نارضایتی مردم از جنایات رژیم اشغالگر قدس بدل شده است.

وی بیان داشت: مردم ایران اسلامی با راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس نشان دادند که هیچگاه مردم فلسطین را تنها نگذاشته و تا نابودی رژیم صهیونیستی از هیچ تلاش و مبارزه ای کوتاه نخواهند آمد.

این مسئول گفت: امروز حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین یک تکلیف و وظیفه بر دوش همه ملت ها و دولت های اسلامی است و مردم ایران که همواره در دفاع از فلسطین پیشگام بودند، این بار نیز تا محو کامل اسراییل به مبارزه ادامه خواهند داد.

وی متذکر شد: از مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و سران برخی کشورهای اسلامی انتظار می رود که با دیدن خروش مردم آزادی خواه جهان از خواب غفلت بیدار شده و برای نجات مردم فلسطین از ابزارهای مختلف استفاده کنند.