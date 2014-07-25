  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۳

امیردریادار سیاری در پاسخ به مهر:

سرانجام اسرائیل، سرنگونی است

سرانجام اسرائیل، سرنگونی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل مقاومت و ایستادگی مردم حرفی برای گفتن ندارد که حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس امسال موید این صحبت است.

امیر دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایران در قبال تهدیدات دشمنان چه واکنشی از خود نشان خواهد داد اظهار داشت: پیام ما نسبت به این تهدیدات این است که سرانجام رژیم غاصب صهیونیستی سرنگون خواهد شد و در مقابل مقاومت و ایستادگی مردم ایران که نمونه آن را در راهپیمایی روز قدس امسال مشاهده کردیم، حرفی برای گفتن ندارد.

کد مطلب 2338180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها