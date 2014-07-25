سرانجام اسرائیل، سرنگونی است

امیر دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایران در قبال تهدیدات دشمنان چه واکنشی از خود نشان خواهد داد اظهار داشت: پیام ما نسبت به این تهدیدات این است که سرانجام رژیم غاصب صهیونیستی سرنگون خواهد شد و در مقابل مقاومت و ایستادگی مردم ایران که نمونه آن را در راهپیمایی روز قدس امسال مشاهده کردیم، حرفی برای گفتن ندارد.