شعار مرگ بر اسرائیل در سراسر افغانستان طنین انداز شد/عربستان و مصر مسئول قربانی شدن کودکان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از راهپیمایی مردم ولایت بلخ و شهر مزارشریف افغانستان در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس در اعتراض به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌ دفاع غزه خبر داد.

مردم ولایت بلخ افغانستان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی بر لزوم احقاق حقوق از دست رفته ملت مظلوم فلسطین و پایان یافتن جنگ در غزه تاکید کردند.

مردم کابل نیز پس از ادای نماز جمعه به خیابانهای پایتخت آمده و ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌ دفاع غزه، شعار مرگ بر اسرائیل، اعراب بیدار شوید و مرگ بر آمریکا، زنده باد فلسطین، زنده باد اسلام، زنده باد وحدت اسلامی را سر دادند.

تظاهرات کنندگان در کابل ضمن آتش زدن پرچم رژیم صیهونیستی حمایت خود را از مردم بی دفاع فلسطین اعلام کرده و خواستار واکنش جامعه جهانی به کشتار مردم نوار غزه شدند.

تظاهرات کنندگان کشورهای عربستان سعودی و مصر را مسئول قربانی شدن کودکان، زنان و غیرنظامیان بی‎گناه فلسطین برشمرده و تاکید کردند درگیریها در کشورهای اسلامی ناشی از توطئه کشورهای غیراسلامی بوده است.

رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان نیز خواستار اجتناب افغان ها از خرید و فروش کالاهای رژیم صهیونیستی و حامیان آن‎ها شد.

مردم شهر هرات افغانستان نیز روز گذشته با حمل پلاکاردهایی که روی آن شعار مرگ بر اسرائیل نوشته شده بود و تصاویری که نمایانگر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بود، پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زدند.

تظاهرات کنندگان با بیان اینکه حمایت‎ استکبار جهانی از حملات رژیم صهیونیستی باعث انجام اقدامات وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی شده است، روز جهانی قدس را فرصت خوبی برای افشای چهره‎ های مدافعان دروغین حقوق بشر خواندند.