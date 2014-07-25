250 میلیون دلار خسارت اولیه به صنایع اسرائیل به دلیل جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رادیو عبری رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد: خسارت های اولیه وارد شده به صنعت اسرائیل در جنگ غزه تا بعد از ظهر روز پنجشنبه (هفدمین روز جنگ) بالغ بر 875 میلیون شیکل (250 میلیون دلار) بوده است.

در این گزارش آمده است: اغلب خسارت ها در مناطق صنعتی مرکز و جنوب اسرائیل حاصل شده است مناطقی که از روز نخست جنگ در تیررس موشک های گروه های فلسطینی قرار داشته است.

در ادامه گزارش گفته شده است: این خسارت ها شامل صنایع جنگی اسرائیل نمی شود و میزان این خسارت ها به دلیل نظارت و کنترل نظامی مشخص نیست.

بنا بر اعلام تحلیلگران، مبلغ 250 میلیون دلار خسارت برای یک اقتصاد پیشرفته همچون اقتصاد رژیم صهیونیستی مبلغ بسیاری نیست، اما این رژیم به دلیل نگرانی از از دست دادن سرمایه گذاران و فرار آنها به سوی بازارهای غیر از فلسطین اشغالی آمار دقیق میزان خسارت های مالی ناشی از جنگ غزه را اعلام نمی کند.