اجرای طرح ترافیک در شیراز یک ضرورت نیست

سردار احدعلی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی چند روزی که به این استان آمده ام ومسئولیت انتظامی را برعهده گرفته ام بازدیدهایی از مناطق مرکز شهر انجام شده که بیانگر این است که امروزه شیراز نیاز به اجرای طرح ترافیکی ندارد بلکه باید در ابتدا فرهنگ ترافیکی در بین مردم اجرا شود.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: چنانچه نیاز به اجرای طرح ترافیکی باشد، باید تمامی مولفه ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و با نظر استاندار ودیگر مسئولین وکارشناسان راهور و در نهایت آنچه به مصلحت مردم شیراز است اجرایی شود.

سردار گودرزی گفت: تا مادامی که که بسترهای لازم برای اجرای طرح ترافیکی انجام نشود قطعا طرح یاد شده اجرا نخواهیم کرد.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: قرار است بزودی با اعضا شورا وشهردار شیراز وهمچنین دست اندرکاران اجرای طرح جلسه ای گذاشته شود تا بتوانیم نظارت بیشتری را جویا شویم که بتوانیم دقیق تر تصمیم گیری کنیم.