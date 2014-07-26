درخشش دانش آموزان دختر و پسر ناحیه 3 کرج در مسابقات کشوری

فرشید حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: 12 نفر از دانش آموزان این ناحیه شامل هفت دانش آموز پسر و پنج دانش آموز دختر در سه مقطه تحصیلی متفاوت در رشته های حفظ، قرائت، اذان، احکام و صحیفه سجادیه موفق به کسب رتبه و راه یابی به مرحله مسابقات کشوری شدند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش قرآن در زندگی تمامی افراد به خصوص جوانان و نوجوانان افزود: قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت مي‎ باشد و در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنماي انسان به سوي كمال است و کسی که قرائت قرآن کند در حالی که جوان با ایمان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود.

حاجی محمدی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری نیز گفت: در سطح کشور گروه تئاتر پسران مقطع متوسطه، تئاتر انفرادی از گروه دانش آموزان دختر و گروه همسرایان همکاران فرهنگی حائز رتبه های برتر شدند.

کارشناس مسئول فرهنگی و هنری ناحیه سه کرج تصریح کرد: شش نفر از دانش آموزان این ناحیه در سطح کشوری در رشته هنرهای تجسمی نیز خوش درخشیدند.