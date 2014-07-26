  1. استانها
  2. البرز
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۳

حاجی محمدی خبر داد:

درخشش دانش آموزان دختر و پسر ناحیه 3 کرج در مسابقات کشوری

درخشش دانش آموزان دختر و پسر ناحیه 3 کرج در مسابقات کشوری

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی و هنری آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از درخشش دانش آموزان دختر و پسر این ناحیه در مسابقات مختلف کشوری خبر داد.

فرشید حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: 12 نفر از دانش آموزان این ناحیه شامل هفت دانش آموز پسر و پنج دانش آموز دختر در سه مقطه تحصیلی متفاوت در رشته های حفظ، قرائت، اذان، احکام و صحیفه سجادیه موفق به کسب رتبه و راه یابی به مرحله مسابقات کشوری شدند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش قرآن در زندگی تمامی افراد به خصوص جوانان و نوجوانان افزود: قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت مي باشد و در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنماي انسان به سوي كمال است و کسی که قرائت قرآن کند در حالی که جوان با ایمان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود.

حاجی محمدی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری نیز گفت: در سطح کشور گروه تئاتر پسران مقطع متوسطه، تئاتر انفرادی از گروه دانش آموزان دختر و گروه همسرایان همکاران فرهنگی حائز رتبه های برتر شدند.

کارشناس مسئول فرهنگی و هنری ناحیه سه کرج تصریح کرد: شش نفر از دانش آموزان این ناحیه در سطح کشوری در رشته هنرهای تجسمی نیز خوش درخشیدند.

کد مطلب 2338231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها