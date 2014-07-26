به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود مسکن مهر دردی از دردهای مردم را در زمینه مسکن حل کند اما با مرور زمان این طرح هر روز در برخی استانها پیچیده تر می شود.

هم اکنون در استان ایلام این طرح در چند نقطه از شهر ایلام و تمام شهرستانهای استان در حال اجراست که فقط در یک مقطع در شهر ایلام این طرح افتتاح شده است ولی در نقاط دیگر و شهرستانهای استان این طرح با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می کند.

نبود اعتبار، نداشتن تسهیلات، آورده کم، کیفیت پایین ساخت و ساز و.. از جمله مشکلات عمده طرح مسکن مهر است که علاوه بر این مشکلات دیگری نظیر نبود مدرسه، آب برق، گاز و...راه را هم باید اضافه کرد.

در شهرستانهای استان ایلام وضعیت بدی در بحث مسکن مهر وجود دارد به طوری که هم اکنون بعد از گذشت هشت سال هنوز پیشرفتهای قابل توجهی در مسکن مهر ایجاد نشده است.

کیفیت پایین مسکن های مهر ساخته شده در ایلام

علی مرادی یک کارشناس مسائل مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جدا از همه مشکلات طرح مسکن مهر در ایلام، بیشتر واحدهای ساخته شده در سطح شهر ایلام از کیفیت خوبی در بحث ساخت وساز برخوردار نیستند.

وی بیان داشت: هم اکنون مسکن مهر جایگاه خوبی بین مردم برای خرید و فروش و اجاره ندارد و دلیل اصلی آن هم کیفیت بسیار پایین در ساخت این مسکن ها بوده است.

این کارشناس بیان داشت: قسمت افتتاح شده مسکن مهر شهر ایلام دارای استانداردهای لازم در بیشتر شاخص های ساخت و ساز و مسکن نیست.

وی افزود: مصالح به کار رفته در این واحدها از کیفیت خوبی برخوردار نیست و فقط برای رفع تکلیف بوده است.

مرادی بیان داشت: در شهرستانهای استان نیز مسکن مهر باز هم در بسیاری از شاخص های ساخت و ساز پایین تر از استاندارد ساخته شده هرچند که هنوز بیشتر طرحهای استان تکمیل نشده و در دسترس مردم نیست.

وی بیان داشت: آنچه که هم اکنون از طرح های مسکن مهر در دسترس مردم است از لحاظ کیفیت دارای مشکلات بسیار زیادی است.

لزوم توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر در استان ایلام

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسات مختلف برای تکمیل هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر در شهر ایلام و دیگر نقاط استان تاکید فراوان شده است.

وی بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی استان ایلام باید در این زمینه فعالیت و تلاش کنند که این واحدهای باقیمانده هرچه سریعتر به بهره برداری برسند.

استاندار ایلام بیان داشت: دستگاه اجرایی استان همچنین در تکمیل زیرساختهای طرح مسکن مهر مثل آب و برق با اداره راه و شهرسازی برای اتمام پروژه ها همکاری کنند.

وی بیان داشت: تمام تلاش مسئولان استان درصدد حل مشکلات مسکن مهر و اتمام پروژه های سطح استان است چراکه مردم در انتظار مسکن خود هستند تا بخش یا مشکلات روزمره خود را در زندگی حل کنند.

این مسئول اظهار داشت: به طور قطع اتمام پروژه های مسکن مهر در نقاط مختلف استان ایلام باعث حل مشکل اجاره نشنی تعدادی از مردم استان می شود و لزوم توجه جدی مسئولا مرتبط برای اجرای این پروژه ها را دوچندان کرده است.

تلاش برای بهره برداری از طرح مسکن مهر تا پایان سال

عبدالله بهادری مدیر کل راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از 11 هزار واحد مسکن مهر در استان ایلام در حال ساخت است که تلاشها برای حل مشکل در ساخت این واحدها در حال انجام است.

وی بیان داشت: برنامه ریزی لازم برای بهره برداری از 9 هزار واحد مسکن مهر در شهر ایلام و نقاط مختلف استان صورت گرفته است که امیدواریم این مهم تا پایان سال جاری محقق شود.

این مسئول بیان داشت: یکی از مشکلات بحث مسکن مهر اجرای زیرساختهای این طرح بوده است که باید این مشکل در طرحهای استان حل شود و و این کار نیازمند همکاری شرکت آب و فاضلاب، برق، گاز و..است.

وی افزود: بحث برق و آب از دیگر مشکلات مسکن مهر بوده که با تفاهم نامه های صورت گرفته قرار است این مشکلات نیز حل شوند.

بهادری اضافه کرد: از 42 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت در استان تا کنون 34 هزار واحد مسکن مهر روستایی و شهری به بهره برداری رسیده و در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان بالغ بر 11 هزار و 900 واحد مسکن مهر وجود دارد که تا کنون هفت هزار و 250 واحد به بهره برداری رسیدند و یک هزار و 400 واحد آماده تحویل است.

بهادری افزود: پیگیری ساخت همه واحدهای مسکن مهر در استان تا پایان سال از مهمترین برنامه های این دستگاه است و از دستگاه های خدمات رسان و شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب و شرکت گاز انتظار داریم به تناسب با پیشرفت پروژه ها در اسرع وقت وظایف و تکالیف خود را انجام دهند و نسبت به نصب و وصل انشعابات اقدام کنند.

بهادري مشكل مسكن مهر در بعضی شهرهاي استان را عنوان کرد و گفت: مثلا در دهلران و موسيان نبود متقاضي مشکل اصلی است كه در صورت تقاضاي افراد و تكميل سهم آورده متقاضيان مشكل تكميل مسكن مهر اين شهرها نيز حل می شود.