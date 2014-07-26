میانه قطب ورزش شنای آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور/ ثبت رکورد جدید شنای پروانه ایران توسط ورزشکار میانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه با حضور معاون فرماندار ویژه شهرستان میانه، رییس هیات شنای استان و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه آیین استقبال و تجلیل از مهدی انصاری شناگر میانه ای و رکوردار شنای 100 متر پروانه ایران برگزار شد که در این مراسم مسوولان ورزشی این شهرستان مشکلات موجود در زمینه ورزش شنا را مطرح کردند.

رییس هیات شنای آذربایجان شرقی شامگاه جمعه در آیین استقبال و تجلیل از مهدی انصاری شناگر میانه ای و رکوردار شنای 100 متر پروانه ایران اظهار داشت: مهدی انصاری یکی از امیدهای شنای استان و ایران برای کسب مدال طلا در رقابت های اینچوان کره جنوبی است.

ابراهیم فیروزی همچنین در ادامه با بیان اینکه ارتقاء رکورد شنای 100 متر پروانه ایران توسط مهدی انصاری در مجارستان استارت قهرمانی های وی در شنای کشور را زده است، افزود: آینده مهدی انصاری در ورزش شنای کشور روشن است و امیدواریم شاهد رکورد شکنی ها و مدال های بیشتری در رده های بین المللی باشیم.

وی در ادامه بر حمایت از قهرمانان شنا و سایر رشته های ورزشی استان تاکید کرد و افزود: مهدی انصاری و سروش قندچی دو قهرمان شنای میانه سفیران ورزشی آذربایجان شرقی و ایران در سطوح بین المللی هستند و حمایت از آنها برای کسب رتبه های نخست در سطح بین الملل ضروری است.

وی با بیان اینکه ورزش شنا آذربایجان شرقی نیازمند قهرمانان با اخلاق است، اظهار داشت: اخلاق مداری و اخلاق دینی در کنار قهرمانی شنای استان نمود پیدا خواهد کرد و شنای استان نیازمند قهرمانان با اخلاق است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه نیز با بیان اینکه ورزش میانه در اینچوان کره جنوبی بیشترین نماینده استان را دارد و با کسب چهار تا پنج مدال در این رقابت ها خواهد درخشید، اظهار داشت: ورزش شنای شهرستان میانه به قطب این رشته در استان و شمالغرب کشور تبدیل شده است.

مهدی نوایی همچنین در ادامه با بیان اینکه استخر فجر تنها استخر بخش خصوصی شهرستان میانه است، افزود: با حمایت های بخش خصوصی توانسته ایم با تمامی محدودیت های زمانی و مکانی، در چنین استخری قهرمانانی همچون مهدی انصاری و سروش قندچی را به جامعه شنای کشور تحویل دهد و ده ها قهرمان دیگر و با استعداد نیز در شنای شهرستان خواهند درخشید.

وی با اشاره به توانایی ها و ظرفیت های شنای شهرستان میانه گفت: شهر میانه شهر طلایی و ویژه ورزشی استان بوده و نگاه شهرستانی نباید به ورزش شهرستان میانه کرد و آغاز عملیات استخر به زودی آغاز شود تا شنای شهرستان توان و قدرت و توانایی خود را نشان دهد.

گفتنی است مهدی انصاری شناگر ملی پوش میانه ای آذربایجان شرقی ادامه رقابت های دپرسن مجارستان رکورد 100متر پروانه ایران را 17 صدم ثانیه ارتقاء داد، وی یکی از امیدهای ایران در اینچوان کره جنوبی با ثبت زمان 56 ثانیه و دو صدم ثانیه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی ماده 100 متر پروانه را کسب کرده بود، توانست رکورد ملی کشور را 17 صدم ثانیه بهبود بخشیده و پس از هفت سال رکورد جدیدی در 100 متر پروانه ایران ثبت کرد.

پیش از این نیز حمید مبرز در مسابقات جهانی ملبورن 2007 توانسته بود 100 متر را در 55 ثانیه و 84 صدم ثانیه شنا کند.

شایان ذکر است آیین استقبال و تجلیل از مهدی انصاری شناگر میانه ای و رکوردار شنای 100 متر پروانه ایران با حضور ابراهیم فیروزی رییس هیات شنای آذربایجان شرقی، عبدالعلی معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند، و مهدی نوایی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه برگزار شد.

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گزارش از زهرا ناصران