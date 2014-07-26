نگاه بخشی در برنامه ریزی اردبیل خروجی ندارد/ آمایش ضرورت توسعه است

محمد باقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نگاه بخشی غفلت از نگاه جامع نگر و در ادامه خروج از توسعه همه جانبه است.

وی با بیان اینکه این خلا در برنامه آمایش رفع می شود، تاکید کرد: بعد از سال 62 تلاش برای تدوین برنامه آمایش بود و در عین حال مصوبات قانونی نداشت.

بهشتی معتقد است تا زمانی که آمایش سرزمین در استان ها اجرا نشود جایگاه مناطق در اداره کشور مشخص نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در سایه نگاه بخشی دچار عدم تعادل منطقه ای شده ایم، ادامه داد: به عنوان مثال 20 درصد از جمعیت کشور در نصف مساحت کشور ساکن انند.

معاون برنامه ریزی استاندار بیان داشت: در چنین شرایطی ارتباط انسان، فضا و فعالیت که هدف اصلی آمایش است محقق نخواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از تصویب قانونی آمایش در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: تلاش بر این است در برنامه ششم توسعه جایگاه مطلوبی برای استان ترسیم شود.

بهشتی با بیان اینکه محورهای توسعه اردبیل از کشاورزی و گردشگری به سمت صنایع دانش بنیان تغییر مسیر یافته است، تصریح کرد: در نظریه پایه توسعه صنایع دانش بنیان و تبدیلی، کشاورزی صنعتی و گردشگری به ترتیب اولویت است.

وی این اولویت بندی را به تناسب نیاز استان دانست و افزود: این به معنی غفلت از توسعه سایر حوزه ها نیست.

به گفته معاون برنامه ریزی استاندار نظریه پایه استان بر اساس مطالعات فاز اول آمایش استان و با جمع بندی نیازهای ضروری است جهت خروج از بن بست عدم توسعه یافتگی تدوین شده است.