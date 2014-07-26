به گزارش خبرنگار مهر، دوره های آموزش و تقویت مهارت های فنی اذان در فرهنگسرای الغدیر تبریز یکی از فعالیت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز است که مهم ترین هدف از این فعالیت شناسایی موذنان نوجوان شهر است که پرورش و ترقی آنها را در این زمینه فراهم می کند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز شنبه در گفتگو با خبرنگاران، هدف از برگزاری مسابقات آذان آوای ماندگار را شناسایی موذنان نوجوان اعلام و اظهار داشت: مسابقات اذان آوای ماندگار در طی چهار دوره برگزاری خود توانسته موذنان شایسته ای را شناسایی کند و در نشست های سیاستگذاری این دوره از مسابقات مقرر شده است که روی خروجی مشخص نتیجه بخش این رویداد فرهنگی مذهبی اهتمام بیشتری صورت گیرد.

حسین آذرنیا با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در راستای پاسداشت این شعار و پرورش موذنان جوان صورت گرفته است، افزود: تلاش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در برگزاری این مسابقات با همین هدف است.

وی همچنین در ادامه هدف از برگزاری دوره های آموزش و تقویت مهارت های فنی اذان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را در فرهنگسرای الغدیر تبریز، به عنوان یکی از این فعالیت ها یاد کرد و افزود: در این دوره ها تلاش خواهد شد که موذنان نوجوان شهر شناسایی شوند و روند پرورش و ترقی آنها در این زمینه فراهم آید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: پخش اذان موذنان برتر این دوره از مسابقات در صدا و سیما طی ماه رمضان سال آتی از برنامه های ستاد برگزاری مسابقه اذان آوای ماندگار است.

آذرنیا با بیان اینکه افتخار ما بهره گیری از نام حضرت علی (ع) در اذان است، اظهار داشت: در حالیکه گروهک های افراطی در منطقه، با فرهنگ ناب شیعه در حال جنگ هستند و با نمادهای شیعه مبارزه می کنند، ما افتخار می کنیم که در پایتخت تشیع جهان اسلام نام مبارک حضرت علی (ع) را در اذان هایمان می آوریم.

وی به جنایت های وحشیانه گروهک موسوم به داعش در عراق علیه شیعیان و محبان حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: جنایت های وحشیانه داعش جنایت هولناکی علیه تشیع است و مجازات مرگ تاوان کسی است که نام حضرت علی را بر زبان آورده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به رویکرد برنامه های مذهبی این سازمان گفت: این نگرش که شهرداری و نهادهای مجموعه آن باید به کارهای عمرانی بپردازند و از ورود به مقوله فرهنگ و برنامه های مذهبی پرهیز کنند نگرشی سطحی است که با آموزه های دینی ما در خصوص محیطی که در آن زندگی می کنیم منافات دارد.

آذرنیا همچنین در ادامه افزود: آموزه های دینی و اخلاقی ما به بهترین وجه، مساله رعایت حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده و رعایت آنها را بر شهروندان ملزم دانسته است و تلاش سازمان نیز در همین راستاست.

گفتنی است در چهارمین دوره مسابقات اذان آوای ماندگار که با حضور نزدیک 140 نفر از موذنان نوجوان و زیر 18 سال تبریزی برگزار شد، با پیشنهاد خادمین برگزاری این برنامه ثواب این آیین معنوی تقدیم ارواح مطهر شهدای مدافع حرم شد.

هیات داوران در گروه سنی 9 تا 14 سال این دوره از مسابقات، محمد تقی کریمی، محمد جواد حسینی و محمد رضا فیضی نیا را به عنوان نفرات اول تا سوم و امیر رضا قربانی، مهدی نگهبان، امیرحسین ظهیری، سید حسین علیا نسب و سعید محسنی را به عنوان نفرات نفرات شایسته معرفی کردند.

همچنین در گروه سنی 15 تا 18 سال نیز محمد حسین نقی زاده، علیرضا اصغری و مصطفی اکبری مقدم به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شده و همچنین وحید حسن زاده، سیدسالار میری زاده مهدی حقیقت خواه، سینا اولاد ذابح و محمدحسین تقی زاده را به عنوان نفرات شایسته تقدیر این بخش اعلام کردند.

شایان ذکر است هیات داوران ملاک هایی چون، لحن، صوت، فصاحت و تجوید را به عنوان معیارهای داوری در نظر گرفته بودند.