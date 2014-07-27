اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع جایگزینی خودروهای فرسوده اظهار داشت: جایگزینی خودروهای فرسوده به ویژه اتوبوس و تاکسی در شهر تهران از برنامه‌هایی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر یک سوم اتوبوس ها و بیش از یک چهارم تاکسیهای موجود در پایتخت فرسوده به شمار می روند و باید از رده خارج شوند.

وی تصریح کرد: خودروهای فرسوده باید در طول برنامه پنج ساله با خودروهای نو جایگزین و از رده خارج شوند و بخشی از آن نیز باید با خودروهای برقی جایگزین شود. وارد کردن خودروهای برقی هم از نظر هزینه و هم از نظر صرفه جویی در انرژی به نفع سیستم حمل و نقل عمومی کشور است و در نهایت صرفه جویی حاصل از آن جهت کمک به خرید خودروها هزینه می شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: با وجود هزینه بالای خرید اتوبوس های برقی بزرگترین اتفاقی که تا پایان امسال در سیستم حمل و نقل تهران رخ می دهد ورود خودروها و اتوبوس های برقی و انتقال این تکنولوژی به کشور است .