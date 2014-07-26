10کاروان نیکوکاری به روستاهای محروم و آسیب پذیر گچساران اعزام شدند

علی فتحی به خبرنگارمهر گفت: طرح کاروان نیکوکاری جهاد رمضان هرساله در قالب فعالیت های آموزشی، اعتقادی و فرهنگی برای خدمت رسانی به هموطنان همزمان با ماه رمضان در استان اجرا می شود.

وی افزود: ارائه بسته های خدمات بهداشتی و درمانی از جمله ویزیت رایگان بیماران، برپایی ایستگاه تست سلامت و فشار خون، آموزش امداد و کمک های اولیه به جوانان، برنامه‌های آموزشی تفریحی نقاشی ویژه کودکان همراه با اهدا جوائز از جمله برنامه های اجرایی هلال احمر در این اردوهاست.

فتحی، اهدا بسته های حمایتی به افراد محروم وآسیب پذیر را از دیگر فعالیت های اردوی جهادی سازمان هلال احمر عنوان کرد و بیان داشت: با اجرای طرح همای رحمت بسته های کمکی در میان 600خانوار توزیع شد.

وی بیان کرد: این بسته های ترکیبی شامل برنج، روغن، رب گوجه، سویا و ماکارونی به ارزش 250هزار ریال است.

فتحی اظهار داشت: نیروهای داوطلب هلال احمر برای جمع آوری کمک های مردمی به منازل مراجعه می کنند و پس از بسته بندی کمکها اقدام به توزیع آن خواهند کرد.

رئیس سازمان هلال احمرشهرستان گچساران اظهار داشت: برپایی سفره های افطار و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران نیز از دیگر برنامه های این کاروانها بود .

وی پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی از طریق آموزش به روستاییان را زا مهمترین رسالتهای طرح جهاد رمضان عنوان کرد و افزود: امسال طرح جهاد رمضان در روستای محروم کلاغ نشین واقع در 30 کیلومتری گچساران اجرا می شود.