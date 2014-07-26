به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی پس از تصمیم گیری و ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی در سال جاری، نرخ سود تسهیلات را نیز بازنگری کرد و آن را برای اجرا به بانکهای سراسر کشور ابلاغ نمود، با این وجود با گذشت یک ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار هنوز خبری از اجرای آن در شعب بانکها نیست.

شورای پول و اعتبار در 27 خردادماه امسال مصوبه ای را از سر گذراند که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات برای عقد مبادله ای 22 درصد تعیین شد؛ به عبارت دیگر نرخ جدیدی برای سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله ای) مشخص شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه سوم تیرماه امسال نیز در ادامه تصمیم قبلی مقرر کرد که بانکها بر اساس ضوابط جدید نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی را اعمال نمایند و بانک مرکزی مصوبه ای را ابلاغ کرد کرد که طی آن مقرر شد حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 22 درصد باشد.

در این ابلاغیه حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری 21 درصد تعیین گردید. در نهایت این بخشنامه در یازدهم تیرماه جهت اجرایی شدن به مدیران عامل بانکها ارسال شد.

مدیران بانکها در آن زمان مطرح کردند که هنوز مصوبه ای دریافت نکرده اند، به هر حال چند روز پس از آن خبر آمد که ابلاغیه به دست مدیران بانکها رسیده است. این اقدامات و تصمیم گیری ها برای ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات با نرخ های متناسب با وضعیت نرخ سود سپرده ها و تورم اتخاذ شد.

به هر حال یکماه از مصوبه شورای پول و اعتبار و 3 هفته از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی گذشته است؛ اما این مصوبه عملا در شعب بانکها به اجرا درنیامده است؛ به طوریکه در مراجعه به شعب بانکها مشاهده می شود که تنها تعدادی از آنها در اطلاعیه هایی نرخ های جدید را در شعب خود نصب کرده اند اما از اجرا خبری نیست.

این مصوبه در شعب برخی از بانکها تنها در حد یک اطلاعیه است و در عمل بانکها نرخ های قبلی خود را اعمال می کنند که این نرخ ها بین 24 تا 36 درصد در نوسان است. به عبارت دیگر بانکها نرخ های قبلی سود تسهیلات عقود مبادله ای را دریافت می کنند که این نرخ ها 24، 26، 28، 30، 32 و 36 درصد است.

نرخ های مذکور در حالی اجرا می شود که معمولا تسهیلات خرد به عنوان جعاله، کالا یا خودرو در قبال عقود مبادله ای پرداخت می شود، گرچه تمام بانکها نیز پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند و تسهیلات دهی در اکثر شعب بانکها در این قالب ها متوقف شده است؛ این در حالی است که بانکها مصوبه نرخ سود سپرده های بانکی را تا حدودی به اجرا درآورده اند.

خبرنگار مهر به برخی از شعب بانک‌ها مراجعه و این پاسخ را دریافت کرد که نرخ های جدید هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است، برخی از شعبات هم نرخ های قبلی را اعمال و اعلام می کنند که این نرخ ها علی الحساب است، برخی دیگر از بانکها هم گرچه نرخ های جدید را اعلام می کنند اما تسهیلات در قالب عقود مبادله ای نمی پردازند.

به هر حال به نظر می رسد که بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات با این نرخ های جدید ندارند و مصوبه شورای پول و اعتبار را با سرعت به بایگانی منتقل کردند.