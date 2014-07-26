جمشید کیانفر محقق و مصحح که به تازگی به عنوان رئیس خانه نقد ایران منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: البته خانه نقد هنوز ساخته نشده است و ابلاغی که درباره این نهاد داده شده هنوز جا و مکان مشخصی ندارد ولی با امکانات خانه کتاب کارهای خود را پیش خواهد برد. بنابراین باید مکانی را به این نام یعنی خانه نقد بسازیم. به علاوه باید دید امکانات در چه حدی است و چه کارهایی می‌توان صورت داد.

وی افزود: نکته دیگر این است که باید دید چه برنامه‌ای باید برای خانه نقد ریخت. بیشتر مسائل تا این لحظه، ذهنی هستند و چند روز است که درگیر این افکار و برنامه‌ها هستم. طبیعی است که پیش از هرچیز باید به آسیب‌شناسی پرداخت. یکی از مسائل آسیب‌شناسی در باب این است که چرا اساسا نقد در ایران جایگاهی ندارد. ما در کشورمان نه منتقد حرفه‌ای داریم و نه نقد جایگاه مناسبی دارد. پدیدآورندگان آثار هم چه مولف، چه مصحح و چه مترجم از نقد، چندان خوششان نمی‌آید. در حال حاضر بیشتر به این مسائل می‌پردازم و البته به طور مقدماتی به جاهایی هم رسیده‌ام.

این محقق در ادامه گفت: یکی از کارهایی که وزارت علوم انجام داده، رتبه‌بندی نشریات علمی است. با وجود این همه نشریه، دریغ از یکی که بتواند مقاله نقد چاپ کند. این موضوع از اشاره وزارت علوم ناشی می‌شود که گفته‌اند مجلات به نقد نپردازند. به همین دلیل هیچ‌کدام از مجلات حق ندارند در باب نقد، چه تئوری و چه علمی، مقاله چاپ کنند. یکی از کارهای ما در خانه نقد ایران، در ابتدای کار بررسی چنین موضوعاتی خواهد بود.

کیانفر گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر اجازه داده نشده که نقد قوت بگیرد ولی یک نکته هم این است که منتقدان ما هم اصول نقد را به درستی رعایت نمی‌کنند. یعنی نقدها یا به خاطر رفاقت، تعریف و تمجید است و یا به خاطر دشمنی، تسویه‌حساب است البته این دلیل در مقابل دلیل اول، هیچ است چون همان قوت نگرفتن نقد واقعی است که ضربه اصلی را می‌زند. متاسفانه مجلات از چاپ مقالات نقد منع شده‌اند در نتیجه مجلات هم تبدیل به جایگاهی برای چاپ یک یا چند فصل از پایان‌نامه‌ها شده‌اند که البته این موضوع هم برای خود داستان دیگری دارد.

رئیس خانه نقد ایران گفت: موسسه خانه کتاب چند سال است که جشنواره نقد برگزار می‌کند که باید دید چگونه می‌توان از این جشنواره در جهت پیشبرد نقد استفاده کرد. من هم نکات و یادداشت‌هایی دارم که بنا دارم بعد از ماه مبارک رمضان به سراغشان بروم و راه‌اندازی خانه نقد ایران را به طور جدی پیگیری کنیم.