به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثوری صبح شنبه با بیان اینکه مردم شهرهای زاهدان و چابهار بیشترین میزان کمک را درجشن‌های گلریزان امسال داشتند به خبرنگاران گفت: در همین راستا در جشن های برگزار شده مردم زاهدان با 300 میلیون تومان و مردم چابهار با 110 میلوین تومام بیشترین کمک را به ستاد دیه داشتند.

وی ابراز داشت: امسال با کمک مردم خیر استان در جشن‌های گلریزان مبلغ یک میلیارد تومان جمع آوری شد که علاوه بر این مبلغ با مساعدت ستاد دیه کشور زمینه آزاد سازی 25 زندانی فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه تنها 30 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان باقی مانده است بیان داشت: باید با آگاه سازی لازم از طریق رسانه‌ها از ورود افراد بیشتر به زندان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و آگاهی مردم از مقررات و همچنین توجه به ضوابط قانونی نقش مهمی در کاهش آمار زندانیان غیرعمد دارد گفت: تکمیل بیمه نامه‌ها قبل از اتمام مهلت، عدم صدور چک بلا محل و ضمانت های نابجا و توجه به تعیین مهریه های سنگین از جمله عواملی است که در صورت دقت و توجه شهروندان به آن در کاهش جرایم غیر عمد بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

ثوری تاکید کرد بسیاری از جرایم غیر عمد در زندان های استان متوجه رانندگانی است که نسبت به بیمه خودرو اقدام نمی‌کنند و با نخستین حادثه به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت دیه روانه زندان می شوند.

وی اضافه کرد: تلاش ستاد دیه استان در سال گذشته نیز موجب شد تا با همکاری افراد خیر اندیش و همچنین مساعدت ستاد دیه کشورتعداد 128 زندانی جرایم غیر عمد از زندان های استان آزاد شوند.

ثوری گفت: برای آزاد سازی این تعداد زندانی مبلغ 14 میلیارد تومان به شاکیان پرداخت شد که از این مقدار 3 میلیارد و 700 میلیون تومان با مساعدت ستاد دیه کشور تامین شد، مبلغ یک میلیارد تومان از محل مشارکت های مردمی و جشن های گلریزان و مابقی این رقم توسط خانواده زندانیان و همچنین بخشش قسمتی از دیه توسط شاکیان تامین و پرداخت شد.