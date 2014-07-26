به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی عصر جمعه در جمع پیشکسوتان جهاد و شهادت استان کرمان به روز قدس و مقاومت مردم فلسطین اشاره و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی نشان دهنده این حقیقت است که مردم فلسطین تنها نیستند.

وی قدس را روز مبارزه با استکبار و ظلم دانست و اذعان داشت: مردم فلسطین 65 سال است که تمام قد در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از کیان اسلام دفاع می کنند.

ایران اسلامی ام القری حمایت از مظلومان

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اذعان به این نکته که دشمنان به دنبال تفرقه افکنی در بین کشورهای اسلامی هستند تصریح کرد: امروز می‌بینیم که اردن و مصر حاضر به کمک به غزه نیستند و این سیاستی است که استکبار جهانی پیاده کرده است.

استاندار کرمان ایران را ام‌القری حمایت از مظلومان دانست و اذعان داشت: دشمنان با علم به این موضوع سعی در ناامن کردن اطراف کشور دارند و با وجود تلاش‌های فراوان موفق نشده‌اند که کوچکترین خللی در امنیت کشور به وجود آورند.

رزم‌حسینی ادامه داد: استان کرمان شیرمردی چون سردار حاج قاسم سلیمانی را به نظام تقدیم کرده که جهاد برای او تنها در جنگ تحمیلی خلاصه نشده است و همواره در مدیرت بحران ها نقش اساسی ایفا کرده است.

پرهیز از اختلافات سیاسی لازمه پیشرفت کرمان

وی در ادامه با اشاره به شعار توسعه و ولایت گفت: نباید انرژی و وقت خود را صرف مسائل حاشیه ای کنیم بلکه باید به دور از اختلافات سیاسی برای عمران و آبادانی منطقه تلاش کنیم.

رزم حسینی با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) افراط و تفریط را مربوط به انسان های جاهل دانست و افزود: حرکت در مسیر اعتدال در واقع حرکت در راه رستگاری و نجات است.

وی مبارزه با فقر و محرومیت را راه آبادانی کشور دانست و اذعان داشت: دشمنان از فقر مردم استفاده می کنند لذا باید زمینه های محرومیت زدایی در کشور فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اذعان به این نکته که شهدا با ایثار و فداکاری امنیت و آسایش را برای کشور رقم زدند، افزود: امروز کوچکترین وظیفه ما در قبال شهدا این است که برای پیشرفت کشور همت و تلاش کنیم.

وجود 400 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در قلعه گنج

استاندار کرمان با اشاره به وجود بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: از ائمه جمعه، علما و روحانیون می خواهیم که مردم را برای حضور در عرصه و مشارکت در نهضت آبادانی کشور ترغیب کنند.

وی کارآفرینی را نوعی جهادگری دانست و افزود: استان کرمان امروز به لحاظ کمبود آب دچار مشکل جدی است و در حالی پیگیر انتقال 180 میلیون متر مکعب آب از بهشت آباد به این استان هستیم که 400 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی در قلعه گنج داریم.

استاندار کرمان ضمن انتقاد از هدررفت بخش عظیمی از آب استان در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح از منابع آبی و خاکی استان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رزم حسینی گفت: اکنون در استان کرمان و همینطور در قلعه گنج کشاورزان از سیستم آبیاری غرقابی برای آبیاری مزارع خود استفاده می کنند که باید فرهنگسازی لازم در این زمینه صورت گرفته و کشاورزان به سمت استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه سوق داده شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور در محاصره اقتصادی قرار دارد، افزود: این در حالی است که در منطقه شاهد ناامنی‌های فراوانی هستیم و با ثبات‌ترین کشور درمنطقه ایران است.

لزوم تحکیم وحدت ملی و منطقه‌ای

استاندار کرمان بر لزوم تحکیم وحدت ملی و منطقه ای تاکید و تصریح کرد: با ضمن ولایتمداری با تدبیر مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهور در زمینه های مختلف، مسیر برای آبادانی و پیشرفت کشور و استان فراهم شود.

رزم حسینی از برقراری آرامش مطلوب در حوزه سیاسی استان کرمان افزود: امروز هدف همه جناح ها و گروه های سیاسی در استان، تلاش برای پیشرفت است.

وی اختلاف نظرها را امری طبیعی دانست و گفت: امروز با تعامل و وحدتی که در استان به وجود آمده فضای لازم برای کار و حضور سرمایه گذاران در کرمان فراهم شده است.

استاندار کرمان وحدت را لازمه توسعه دانست و ابراز داشت: اختلاف و تشنج مانع پیشرفت می شود و باید کنار گذاشته شود.

یارانه گرفتن عزت نیست

رزم‌حسینی همچنین اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را از جمله دغدغه‌های سردار سلیمانی عنوان و تصریح کرد: از مردم و کارآفرینان می خواهیم وارد عرصه شده و شغل ایجاد کنند.

وی بر لزوم تغییر فرهنگ کار تاکید کرد و ابراز داشت: دولت با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد نمی‌تواند برای همه شغل ایجاد کن و نگاه‌ها باید از دولت برداشته شده و به سمت بخش خصوصی برود.

رزم‌حسینی دولت را متصدی ایجاد شغل ندانست و تصریح کرد: ایثارگران نیز در این عرصه ورود پیدا کنند و باید صنایعی توسط این قشر بزرگ از جامعه به وجود آید.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه یارانه گرفتن عزت نیست، گفت: باید فرهنگ کار و تلاش در جامعه تعمیق داده شود.