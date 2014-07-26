به گزارش خبرگزاری مهر، پارسا پیروزفر که سال گذشته با اجرای نمایش «سنگ‌ها در جیب‌هایش» به تماشاخانه ایرانشهر آمده بود در حال حاضر مشغول آماده سازی نمایش «بر پهنه دریا» برای اجرا در سالن استاد ناظرزاده كرمانى تماشاخانه ایرانشهر است.

اسلاومیر مروژك نمایشنامه نویس نامدار لهستانى، نمایشنامه «بر پهنه دریا» را در سال ١٩٦١ به رشته تحریر در آورده است. این كمدى سیاه روایتگر موقعیت منحصر به فرد سه مرد متمدن و كشتى شكسته است كه بر روى كلكى در میان اقیانوس سرگردانند ...

سیاوش چراغی پور، هوتن شکیبا، علی ابدالی و پارسا پیروزفر در این نمایش ایفاى نقش مى كنند. آتوسا قلم فرسایی طراح صحنه و لباس و نورالدین حیدری ماهر دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر تولید این اثر نمایشى هستند.

اجراى نمایش «بر پهنه دریا» با ترجمه و كارگردانى پارسا پیروزفر از تاریخ ٤ شهریور سال جارى در تماشاخانه ایرانشهر به روى صحنه خواهد رفت.

پیش فروش نمایش «ایران – استرالیا» در تیوال

پیش فروش نمایش «ایران – استرالیا» به طراحی و کارگردان سجاد افشاریان در سایت تیوال آغاز شد.

در این نمایش فرزانه حافظی، سجاد تابش، مهتاب ثروتی، آبان حجت، آرام نکیسا بهشتی، صالح علوی زاده، جواد خورشا، سهیل کرمیار، نیوشا ضرابی به عنوان نویسنده و سجاد افشاریان به عنوان سرپرست نویسندگان فعالیت دارند.

نمایش «ایران – استرالیا» با نقش آفرینی آبان آل حجت، سجاد افشاریان، علی باقری، نکیسا بهشتی، مهرنوش پور موسوی، سجاد تابش، زهره تجاری، مهتاب ثروتی، جواد خورشاه، محمد خوشبختیان، مرتضی درویش زاده، حسین رحمتی، امید سلیمی، عباس شجاع، آنالی شکوری، نیوشا شهیدیان، پگاه عابد، محبوبه عباسی، صالح علوی زاده، فرزین فولاد پنجه، فائزه قدمی، مهتاب کرکوندی، سهیل کرمیار، فریما کهنمویی، کیمیا محدث، محمد حسین محمدیان، عبد مستجابی، علی مشایخی به بررسی شادی‌های اجتماعی در ایران می‌پردازد.

همچنین گروه های بُمرانی، آکولاد، درون و ماکان اشگواری، پریسا ترابی و ... موسیقی این نمایش را طراحی کرده اند.

تماشاخانه ایرانشهر به استقبال «آرسنیک و تور کهنه» می­‌رود

نمایش «آرسنیک و تور کهنه» به کارگردانی حسین پارسایی از 13 مردادماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

حسین پارسایی درباره انتخاب نمایشنامه «آرسنیک و تور کهنه» و ویژگی‌هایش گفت: این نمایشنامه در کنار تجربه‌های دیگرم در ژانرهای مختلف، نخستین تجربه کمدی من است و باید بگویم که قابلیت‌های موجود در نمایشنامه، باعث شد این متن را برای اجرا انتخاب کنم.

وی افزود: «آرسنیک و تور کهنه» جزو معدود نمایشنامه‌های کمدی شناخته‌ شده در جهان و یکی از کمدی‌های موفق برادوی است. البته از دهه چهل میلادی تا امروز اجراهای بسیاری از این نمایشنامه در سراسر جهان روی صحنه رفته و همچنین چند نسخه سینمایی بر اساس این متن ساخته شده است. «آرسنیک و تور کهنه» یک کمدی‌کلاسیک ناب در قالب کمدی موقعیت محسوب می شود اما زیرساخت آن، یک تراژدی هولناک انسانی در رابطه با چیرگی جنون بر عقل است.

کارگردان نمایش «آرسنیک و تور کهنه» همچنین یادآوری کرد: از پیمان قاسم‌خانی ایده‌های خوبی به عنوان مشاور اجرا گرفتیم. محمدرضا کوهستانی هم اثر را بازنویسی و دراماتورژی کرد.

نمایش «آرسنیک و تور کهنه» از روز دوشنبه 13 مردادماه اجراهای خود را در سالن استاد سمندریان از مجموعه تماشاخانه ایرانشهر و ساعت 20:30 آغاز خواهد کرد و تا نیمه شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این نمایش بازیگرانی همچون بیژن بنفشه‌خواه، بهاره رهنما، فرناز رهنما، سامان دارابی، سپند امیرسلیمانی، فهیمه امن‌زاده، فرهاد شریفی، اردشیر کاظمی و پژمان جمشیدی به ایفای نقش می‌پردازند.

مدیرکل هنرهای نمایشی به تماشای «یه کلیک کوچولو» نشست

حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی ایران به تماشای نمایش «یه کلیک کوچولو» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی نشست.



در این نمایش که تا 31 مرداد ماه در تلار قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه می‌رود؛‌ آرش دادگر، علیرضا محمدی،‌سام قریبیان، آزاده صمدی، پری‌ناز ایزدیار و نازنین فراهانی حضور دارند.



«یه کلیک کوچولو» در سه اپیزود به نقد برخی معضلات اجتماعی برخاسته از زندگی مدرن شهری می‌پردازد. امیر اسمی به عنوان طراح پوستر و بروشور و مهدی نیکروش به عنوان طراح صحنه در این اجرا با گروه تئاتر ایده همکاری می‌کنند. لازم به ذکر است که گروه بازیگران این نمایش به زودی و پس از تکمیل نهایی معرفی خواهند شد.



این نمایش که از تولیدات موخّر گروه تئاتر ایده است، پس از پیگیری‌های مستمر 3 ساله و با همراهی شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی، موفق به اخذ مجوز اجرا گردیده است. این در حالی است که پیش از این و به دلیل برخی اختلافات سلیقه‌های، مجوز به صحنه رفتن این نمایشنامه در شورای نظارت قبلی صادر نشده بود.

گروه‌های تئاتری اجرای خود را به کودکان غزه تقدیم کردند

گروه‌های مختلف تئاتر در تهران اجراهای روز جمعه خود را در حرکتی نمادین به طور همزمان به کودکان و مادران غزه تقدیم کردند.

از میان این گروه ها می توان به گروههای اجرایی: یک کلیک کوچولو، یو بیتسومه، پوزه چرمی، ننه دلاور و فرزندان او، پرده برداری، اندر حکایت بلدیه اصفهان، مصاحبه و ... اشاره کرد.

23 طرح در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان انتخاب شدند

23 طرح از میان تعداد 98 طرح رسیده به دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از سوی هیأت انتخاب بخش خیابانی متشکل از دکتر اردشیر صالح‌پور، منوچهر اکبرلو و محمدجواد کبودرآهنگی معرفی شدند که به شرح ذیل است:

نمایش «نی نی اخاذه و مداد قرمز» نوشته کاوه مهدوی و کار مریم خاکسارتهرانی از تهران، نمایش «شازده کوچولوی من» نوشته و کار سعید ذبیحی از کرمانشاه، نمایش «قصه آدم آهنی‌های نقره‌ای» نوشته و کار رسول حق‌شناس از تهران، نمایش «زال نامه» نوشته و کار فریبا دلیری از تهران، نمایش «گاوهایی که از کتاب گریختند» نوشته حیدر رضایی و کار مجتبی خلیلی از ساری، نمایش «زال و سیمرغ" نوشته و کار فرشته فارغ از مشهد، نمایش "سوزن بان" نوشته و کار سجاد طهماسبی از تویسرکان، نمایش «پت و مت» نوشته و کار احمد صمیمی از تهران، نمایش «شب روی زمین» نوشته و کار شهرام بزرگی از تهران، نمایش «فال آرزوها» نوشته و کار نیاز اسماعیل‌پور از تهران، نمایش «وقتی که زال کوچک بود» نوشته محسن پورقاسمی و کار حامد ترابی از همدان، نمایش «وقتی پیدا می‌شی» نوشته مرتضی اسدی‌مرام و کار وحید خسروی از کرمانشاه، نمایش «کنترل+خشم= کنترل خشم» نوشته مسلم نوری و صالح نظریان و کار مسلم نوری از مبارکه، نمایش «هر چی تو بخوای» نوشته محمد یکرنگی و پویان عطایی و کار پویان عطایی از اصفهان، نمایش «غذاهای خوشمزه» نوشته و کار نرگس خاک‌کار از ملایر، نمایش «سفر کوتاه بیادماندنی» نوشته و کار مهدی حبیبی از ملایر، نمایش «دلقک‌ها» نوشته و کار امیرحسین شفیعی از ورامین، نمایش «درخت‌های دوست داشتنی» نوشته و کار نیما بیگلریان از همدان، نمایش «خط های سفید» نوشته و کار محمدرضا جعفری لفوت از آستانه اشرفیه، نمایش «کمی بازی و زندگی» نوشته و کار آمنه پورحسینی از خرمشهر، نمایش «دارم شاخ در می‌یارم» نوشته پروانه علی‌ضامنی و مسعود مهرابی و کار پروانه علی ضامنی از تهران، نمایش «راهنمایی خزانه» نوشته حسن دولت آبادی و کار مسعود مهرابی از تهران، نمایش «اول در انتخاب» نوشته و کار سیده معصومه زیوری از همدان.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از 15 مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا 21 مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.

106 نمایشنامه به جشنواره تئاتر شهر رسید

هیات انتخاب جشنواره تئاتر شهر متشکل از اعظم بروجردی، نصراله قادری و بهزاد صدیقی 106 اثر رسیده به بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی را مورد ارزیابی قرار خواهند داد تا حداکثر 10 متن را برای حضور در بخش نمایشنامه خوانی معرفی کنند.

سومین جشنواره تئاترشهر از 10 مهر 1393 با دبیری شهرام کرمی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تالار ها، مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شد.

تخفیف نمایش «کابوس‌های شکسته خاک» برای دانشجویان

بلیت نمایش «کابوس‌های شکسته خاک» که از 31 تیر ماه به کارگردانی احسان ملکی در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه می رود از 4 تا 10 مرداد برای دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی به صورت نیم بها ارائه خواهد شد.

دانشجویان می توانند در تاریخ های یاد شده از ساعت 17 با مراجعه به گیشه و ارائه کارت دانشجویی از تسهیلات خرید بلیت نمایش «کابوس‌های شکسته خاک» استفاده کنند. قصه «کابوس‌های شکسته خاک» درباره واقعه‌ای خیالی در سده اول هجری است. در شوره‌زارهای عربستان دختری در کارگاه سفالگری‌اش با غریبه‌ای چینی مواجه می‌شود که بصورت اسیر بدان‌جا پای گذارده. این مواجهه رویدادهای اصلی نمایش را در این نمخانه سفالگری رقم می‌زند.



مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر كودك و نوجوان سوره تمدید شد

حجت الله ناظری دبیر اجرایی سومین جشنواره تئاتر كودك و نوجوان سوره با اعلام این خبر گفت: هم زمانی پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره با دهه پایانی ماه مبارك رمضان، دبیرخانه جشنواره را با تماس های متعددی از سوی هنرمندان و نمایشنامه‌نویسان عرصه تئاتر كودك و نوجوان مواجه ساخت كه خواهان فرصت بیشتری برای نگارش متون نمایشی خود و ارسال آثار به دبیرخانه پس از عید سعید فطر بودند. پس از بررسی این درخواست در شورای سیاست‌گذاری جشنواره مقرر شد مهلت دریافت آثار به مدت 15 روز دیگر تمدید شود.

پخش «سه دونگ سه دونگ» از رادیو نمایش

این سریال به کارگردانی شاهد احمد لو درباره مردی به نام نصرت است که در یکی از محلات تهران نانوایی سنگک دارد و به اتفاق سه پسرش آنجا را اداره می کند. با آمدن پرویز، رییس سه دونگ از مغازه اش که ده سال قبل به ایتالیا رفته و حالا برای فروش سه دونگ آن به ایران آمده ، ماجراهایی برای این خانواده پیش می آید که آنها تصمیم می گیرند به خارج از کشور مهاجرت کنند.

در این سریال سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، مرجانه گلچین،جواد عزتی، یوسف صیادی و..بازی می کنند.

«سه دونگ سه دونگ» با تنظیم رادیویی شیما جان قربان و به تهیه کنندگی سردبیری فرشاد آذر نیا، صدابرداری علی حاجی نوروزی هر روز ساعت 8 صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود.

