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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

درواكنش به اعتراض افكار عمومي به تداوم حضور نظاميان غربي در عراق

معاون رايس: سياست هاي بوش در عراق قابل دفاع است

معاون وزير امور خارجه آمريكا از سياست هاي جرج بوش در عراق دفاع كرد و گفت: انتقاد ها بي اساس است و مي توان به آنها پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، كارن پي هيوز (Karen P. Hughes) معاون وزير امور خارجه آمريكا كه بعنوان فرستاده ديپلماسي عمومي  بوش به مصر سفر كرده است، جنگ طلبي اسلامي را محكوم و از سياست هاي بوش در عراق دفاع كرد و گفت: پاسخگويي كند به خسارات طوفان كاترينا باعث تاسف است اما به اندازه حملاتي تروريستي تاسف آور نيست.

هيوز ديدار دو روزه خود از مصر را با ملاقات محمد سيد طنطاوي رئيس دانشگاه الازهر آغاز كرد و وي را مسلماني ميانه رو خواند كه از نخستين افرادي بوده است كه حوادث 11 سپتامبر را محكوم كرده است.

وي در پي اين ديدار گفت: من فكر مي كنم بيشتر مردم جهاني نمي دانند موضوع سرنوشت تا چه اندازه براي آمريكايي ها مهم است.

هيوز گفت: سياست هاي جرج بوش در عراق و در جهان قابل دفاع هستند و  من مي توانم به تمام انتقادها پاسخ دهم. البته من مي دانم بسياري از افراد منتقد نگراني هاي خاص خود را دارند، اما حتي در اين صورت نيز نظرياتم تغيير نخواهد كرد.

وي افزود: ما سياست هاي خود در خاورميانه را تغيير داده ايم و قصد داريم با برگزاري انتخابات در كشورهاي مختلف دموكراسي را برقرار نماييم.

اين خبر مي افزايد كه معاون وزير خارجه آمريكا قرار است به عربستان سعودي و تركيه نيز سفر كند.

کد مطلب 233832

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