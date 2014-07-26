مهمترین اولویت زنجان رفع مشکل آب شرب روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر،جمشید انصاری در نشست ائمه جماعات استان زنجان افزود: در نظام جمهوری اسلامی ائمه جمعه همواره مورد توجه قاطبه مردم بوده و کانال ارتباطی خوبی برای بیان خواسته و مشکلات آنان می باشند.



وی در خصوص مباحث و مشکلات شهرستانهای این استان یادآورشد: بسیاری از این مشکلات به دولت حاضر یا دولت های قبلی ارتباطی نداشته و همواره وجود مطالبات نامحدود با منابع و امکانات محدود منجر به این مسله می شود.



انصاری اظهار کرد: اغلب وظایف دولت ها سیاستگزاری و اولویت بندی مسایل مهم و پاسخگویی به مطالبات بر حق مردم است.



استاندار زنجان با بیان اینکه توجه به مسایل فرهنگی در سال جاری از ضروری ترین برنامه های دولت است، گفت: رهبر معظم انقلاب از سال ها قبل به خصوص از زمان مطرح کردن مباحث تهاجم فرهنگی، اهمیت و ضرورت توجه به مسایل فرهنگی را تاکید داشته اند.



وی در رابطه با تکمیل پروژه های مرتبط با حوزه مسوولیت های ائمه جمعه همچون مصلی و حوزه های علمیه، خاطرنشان کرد: دولت در انتهای برنامه چهارم، حدود 15 هزار میلیارد ریال برای مسایل فرهنگی اختصاص داده بود و از این مبلغ 430 میلیارد ریال به این استان تعلق گرفت که این اعتبار از ابتدای شروع برنامه پنجم توسعه، متوقف شده است.



انصاری با اشاره به اینکه امسال کل اعتبارات عمرانی استان با احتساب دو درصد نفت، حدود 920 میلیارد ریال است، گفت: به رغم اینکه مجلس برای پروژه های نیمه تمام فرهنگی سرفصل جداگانه و ردیف مستقلی آورده است، سعی خواهد شد با اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه این استان و محدود کردن سایر منابع و استفاده از سرفصل های متمرکز به هر طریق ممکن بسیاری از این موارد حل شود.



استاندار زنجان با اعلام اینکه میانگین گازرسانی به روستاهای استان 43 درصد است، گفت: این میزان در هشت استان همجوار، 64 درصد است.



وی افزود: گازرسانی روستایی استان در گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است.



انصاری با بیان اینکه از 880 روستای استان در 220 منطقه مشکل جدی آب آشامیدنی وجود دارد، یادآورشد: اگر بخواهیم مشکل آب شرب روستایی استان را به طور کامل برطرف کنیم، به حدود 570 میلیارد ریال یعنی نصف کل بودجه عمرانی استان اعتبار نیاز داریم.



استاندار زنجان تاکید کرد: از این رو امسال عمده وقت و اعتبار این استان را معطوف حل مشکل آب شرب روستایی خواهیم کرد.

فاز نخست سیلوی خصوصی ایجرود افتتاح شد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان، از افتتاح فاز نخست سیلوی بخش خصوصی شهرستان ایجرود در این استان خبر داد.

رسول منصوری افزود: سیلوی خصوصی ایجرود از نوع فلزی است و فاز نخست آن ظرفیت ذخیره سازی هفت هزار تن گندم را دارد.



وی، یادآورشد: این سیلو در زمینی به مساحت شش هکتار احداث شده و فاصله این مکان با مرکز شهر 10 کیلومتر است.



منصوری، افزود: بخش خصوصی 24 میلیارد ریال برای احداث این سیلو سرمایه گذاری کرده است و با تکمیل و بهره برداری فاز بعدی ظرفیت ذخیره سازی آن به 20 هزار تن افزایش می یابد.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان، تصریح کرد: با بهره برداری کامل این پروژه می توان نصف گندم تولیدی شهرستان ایجرود را در سیلوی استاندارد این شهر ذخیره سازی کرد.



وی، اظهار کرد: هم اکنون این سیلو به همراه مراکز خرید تعاون روستایی، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ایجرود را خرید و ذخیره سازی می کند.



شهرستان ایجرود 36 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد که از این میزان 40 هزار تن گندم برداشت می شود.