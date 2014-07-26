به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی شامگاه جمعه، در همایش مداحان شرق استان سمنان با موضوع مقتل خوانی و مداحی، در محل بیت مرحوم آیت الله سید علی حسینی شاهرودی، شناسایی، ساماندهی و حمایت از مداحان را از جمله وظایف سازمان تبلیغات اسلامی دانست و افزود: از آنجا که مداحان جزو تاثیرگذار ترین اقشار جامعه هستند، رویکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در راستای تقویت و تغذیه فکری، آموزشی و ساماندهی است.

وی همچنین تصریح کرد: برای تحقق این امر، دوره های آموزشی از قبیل مقتل خوانی، تجوید و قرائت قرآن، تاریخ اهل بیت(ع) و ... برای مداحان در دستور کار ما و همکارانمان در حوزه مداحی و شعر آئینی قرار گرفته است که در پایان این دوره های آموزشی کارت شناسایی رسمی مداحی به شرکت کنندگان در دوره ها ارائه می شود.

اولویت های روز جامعه، به برنامه های آموزش مداحی و شعر آئینی سمت و سو می بخشد

معاون فرهنگی آموزشی اداره کل تبلیغات استان سمنان در پاسخ به پرسشی با موضوع چگونگی برنامه ریزی و تعیین خط و مشی دوره های آموزشی مداحی در استان، گفت: بر اساس اولویت، به برنامه های آموزش مداحی و شعر آئینی در طول سال سمت و سو می بخشد و این برنامه ها توسط نهادهایی مانند موسسه گلستان عترت ستایش گران، تحت نظارت این اداره کل، در مقاطع مختلف سنی اعم از جوانان و نوجوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان، برگزار می شود.

مصائبی با یادآوری اینکه در استان سمنان اساتید بسیار خوبی در حوزه مداحی و شعر آئینی وجود دارد افزود: به همین منظور، کلاس ها و دوره های آموزشی مداوم، با سطح قابل قبولی در سراسر استان برگزار می شود که در خلال این دوره های آموزشی از وجود اساتیدی نظیر آیت الله نظری منفرد و آیت الله گودرزی و ... نیز استفاده شده است.

بهترین تریبون های جامعه در اختیار مداحان قرار دارد

مسئول کانون مداحان استان سمنان نیز در این گردهمایی، با اشاره به این موضوع که حضور اساتیدی چون آیت الله علی نظری منفرد، مدرس حوزه علمیه قم، موجب بالا رفتن سطح علمی و کیفی مداحان می شود، گفت: این گونه جلسات پرسش و پاسخ، با هدف رفع مشکلات در امر مقتل شناسی، رفع خرافات در روضه ها و همچنین روایت مقاتل معتبر برگزار می شود.

اسماعیل یار محمدی تصریح کرد: کانون مداحان استان سمنان در طول ایام سال با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان و موسسه گلستان عترت ستایش گران، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای تربیت مربی مداحی اقدام می کند که این امر در فراگیر شدن فرهنگ مداحی و ذاکری در بین جوانان و علاقمندان بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی، با ذکر این مطلب که آموزش فنون تخصصی و علمی مداحی و شعر آئینی به بالا بردن سطح کیفی مداحی منجر می شود، خاطر نشان کرد: این دوره های تخصصی موجب می شود تا مداحان بتوانند نسبت به اشاعه فرهنگ ذکر سیره اهل بیت(ع)، در سطحی بالاتر اقدام کنند.

این ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همچنین افزود: کانون مداحان تلاش می کند تا با آگاه سازی مداحان در حوزه های دشمن شناسی و معضلات و خطرات استفاده از ماهواره در بین اقشار مختلف جامعه، در راستای اشاعه فرهنگ زندگی اسلامی کوشا باشد، چرا که می توان گفت، مداحان یکی از بهترین تریبون های جامعه را در اختیار دارند و استفاده از این ظرفیت ها در امر فرهنگ سازی ضروری است.

استقبال چشم گیر مداحان از جلسات مقتل خوانی و پرسش و پاسخ

مسئول موسسه گلستان عترت ستایش گران در حاشیه این گردهمایی به خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقبال مداحان و ذاکران اهل بیت از این دوره های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ، تصریح کرد: استقبال مداحان اعم از خواهران و برادران و همه مقاطع سنی، از سراسر استان در این گونه جلسات مقتل خوانی و پرسش و پاسخ بسیار خوب و چشمگیر بوده است.

حمید رضا کیقبادی با اشاره به دوره های آموزشی مداحی در سطح استان سمنان گفت: این موسسه تحت نظارت معاونت فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان و در رابطه تنگاتنگ با کانون مداحان استان و مجمع الذاکرین سیدالشهدا همواره در راه پیشبرد اهداف محوله در امر بالا بردن سطح کیفی مداحی کوشا بوده است.

فقدان یک استاد جامع الشرایط مهمترین مشکل مداحان/ 62 مداح بیمه شدند

مسئول بنیاد دعبل خزائی استان سمنان نیز در این گفتگو ضمن اشاره به این مطلب که بزرگترین مشکل مداحان استان فقدان یک استاد جامع الشرایط است به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در استان یک وزنه قوی در حوزه مداحی وجود ندارد، چهره ای که آگاهی کامل از همه جوانب مدح و یا به نوعی در این زمینه جامع الشرایط باشد، تا جوانان و مداحان بتوانند برای رفع شبهات و مشکلاتشان به وی مراجعه کنند، در استان وجود ندارد، که البته این مشکل تنها مختص به استان ما نیست بلکه در برخی دیگر از نواحی کشور نیز این معضل به وضوح دیده می شود.

ماشاالله ذاکری نژاد با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات مداحان در سطح استان سمنان معضل بیمه های درمانی و مستمری بود که تا حدود زیادی امسال شاهد رفع آن بوده ایم افزود: آمار مداحان بیمه شده استان در قیاس با استان های مجاور مانند خراسان رضوی در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد و می توان گفت با وجود سهمیه 10 نفری در استان امروز شاهد بیمه شدن 50 نفر هستیم که این نشان دهنده این امر است که 40 نفر نیز فراتر از سهمیه تعیین شده، تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در امر مستمری و بازنشستگی نیز ما با وجود پنج نفر سهمیه تعیین شده خوشبختانه 10 نفر مداح را تحت پوشش بیمه مستمری قرار داده ایم و امسال شاهد بازنشسته شدن دو نفر از مداحان هم استانی بوده ایم.

مداحان در بالا بردن اطلاعات خود تلاش کنند

این ذاکر آل الله با تاکید بر این مطلب که بنیاد دعبل خزائی آمادگی دارد تا افراد حتی 57 یا58 ساله را تحت پوشش قرار دهد، اظهار داشت: حاضریم تا حتی افراد 58 ساله را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهیم که بتوانند ظرف دو سال به بازنشستگی نائل آیند.

ذاکری نژاد درخصوص خواهران ذاکره نیز گفت: متاسفانه در این بخش اصلا عملکرد خوبی نداشته ایم که کمبود بودجه را می توان مهمترین دلیل این امر دانست.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت کیفی مداحان استان سمنان اظهار داشت: از برخی جهات مداحان هم استانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما توقع همه ما و مسئولان این است که مداحان استان در قبال مطالعه و تحقیق بیشتر تلاش کنند و وقت بگذارند.

مداحان نیازهای روز جامعه را مطرح کنند

مسئول بنیاد دعبل خزایی استان سمنان با تاکید بر اینکه مداح نباید تنها به شنیدن چند روضه اکتفا کند تصریح کرد: باید در مورد ذکر مصائب اهل بیت (ع) زمان گذاشت و مطالعه کرد، تاثیر آگاهی هر چه بیشتر مداحان هنگامی دیده می شود که این عزیزان در جلسات و در مراسم آئینی که حضور دارند، به مثابه معلمی عمل می کنند که مردم می توانند از آنها نکاتی را بیاموزند.

ذاکری نژاد گفت: ذکر مصائبی چون عاشورا، پرده ها و قسمت های بسیاری دارد و مداحان باید در نظر داشته باشند که بر اساس نیاز های روز جامعه هر یک از پرده های این حادثه عظیم را مطرح کنند و از زوایای مختلفی به ذکر بپردازند.

این همایش به همت موسسه گلستان عترت ستایش گران استان سمنان و با همکاری معاونت آموزشی، فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و کانون مداحان استان برگزار شد.