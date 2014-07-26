به گزارش خبرنگار مهر، «امحیبس» یا انگشتر کوچک در میان دستان یک گروه دست به دست می چرخد. آنقدر دست به دست می شود تا حریف گمراه شود. این چرخش انگشتر در میان دستان‌ در زیر رواندازی فرو رفته، انجام می شود. یک گروه که در کنار یکدیگر نشسته اند بر روی دستانشان رواندازی پهن می کنند تا مبادا حریف بداند که انگشتر در کدام دست نهفته شده است.



از طرفی یکی از اعضای گروه مقابل که تیزبین و زرنگ است به نمایندگی از گروهش وارد میدان بازی می شود. او باید انگشتر را از میان ده ها دست پیدا کند.



ابو سمیر یکی از پیشکسوتان این بازی محلی با عنوان اِمحیبس یا انگشتر است. او که در شب های رمضان گروه های مختلف را دور هم جمع می کند با علاقه ای خاص بازی محیبس را تا نیمه های شب دنبال می کند.

وی تیم های محیبس را جمع می کند و انتظار دارد این بازی به صورت دوره ای همه ساله در استان برگزار شود. به عقیده ابوسمیر این بازی که از بازی های محلی و قدیمی این دیار است می تواند به صورت رسمی وارد لیست بازی های رسمی کشور شود و حتی به ثبت ملی برسد.



وفا عبادی، کارشناس مردم شناسی و محقق در حوزه بازی های محلی خوزستان در این باره می گوید: بازی محیبس در بین دختران و پسران مرسوم است و رده سنی خاصی ندارد.



وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: گاهی مشاهده می شود دو گروه قوم و خویش در این بازی در مقابل هم به رقابت می پردازند.



این کارشناس مردم شناسی توضیح می دهد: تعداد اعضای گروه های بازی می تواند تغییر کند، برای مثال در گروه های سه، چهار یا حتی 20 نفره نیز تقسیم می شوند و به صورت دو گروه در مقابل هم بازی می کنند.





عبادی ادامه می دهد: بازی به این طریق است که بعد از یارگیری آنها، در مقابل هم می نشینند و دستانشان را توسط یک پارچه مشترک پنهان می کنند. انگشتر طی یک قرعه کشی به یک گروه تعلق می گیرد و یک نفر از گروه مسئول پنهان کردن آن در دستان هم گروهی هایش می شود.



وی همچنین یادآور شد: این کار در زیر پارچه یا روانداز با اعلام آمادگی فرد از طریق زدن بر دست دو نفر دیگر یا با ایما و اشاره به اعضای خود صورت می گیرد. بنابراین یک نفر انگشتر را در مشت می گذارد، سپس همه دست های مشت شده را بیرون می آورند.

این کارشناس و محقق عنوان می کند: افراد مقابل می توانند چهار بار حدس بزنند و اگر حدسشان اشتباه از کار درآمد باز به نفع کسانی است که انگشتر را در مشت دارند. امتیاز برنده شدن در این مرحله گرفتن حق نوبت طرف مقابل است.



به گفته عبادی، در نهایت اگر تا چهار دفعه پیاپی آنها نتوانستند درست حدس بزنند که انگشتر در کدام دست است بازنده به حساب می آیند و باید برای افراد برنده شیرینی یا خوراکی تهیه کنند.



ماه رمضان همواره در بین مسلمانان جهان با آئین ها و رسومات مختلفی همراه بوده است. کشور ما با تکثر قومی و فرهنگی گوناگون در گوشه و کنار خود همواره شاهد اجرای این مراسم های زیبا و به یاد ماندنی است.

استان خوزستان یکی از استانهایی است که با برخورداری از گونه های مختلف فرهنگی، در طول سال آیینها و رسومات مختلفی در آن اجرا می شود. بازی «محیبس» یا همان پر یا پوچ و آئین طبل زدن در سحر در ماه مبارک رمضان از نمونه های این مراسم در خوزستان هستند.



بازی محلی محیبس (انگشتر) از اصلی ترین سرگرمی ها و تفریح های پرطرفدار اغلب مردم خوزستان در شب های رمضان است. گفته می شود در گذشته گروه های مختلف بازی محیبس از سراسر شهرهای استان با یکدیگر به رقابت می پرداختند. هم اکنون نیز در بسیاری از محلات این بازی به صورت جمعی انجام می شود.



در بسیاری از خانواده های اهوازی نیز، این بازی در میان اعضای فامیل انجام می شود و شب های سرگرم کننده ای را با انجام این بازی سپری می کنند.