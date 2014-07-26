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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

بزرگ نیا:

حریم حفاظتی و منظری دومین اثر طبیعی کشور در مازندران ثبت شد

حریم حفاظتی و منظری دومین اثر طبیعی کشور در مازندران ثبت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: نخستین حریم حفاظتی و منظری میراث طبیعی کشور برای چشمه های سورت به عنوان دومین اثر طبیعی ثبت شده در لیست آثار ملی میراث طبیعی کشور تصویب و به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا صبح شنبه در بازدید از چشمه سورت افزود: . این اثر ارزشمند که در سال 1387 با شماره 2 پس از کوه دماوند در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده بود، نخستین اثر طبیعی ایران است که از تاریخ 31 تیرماه با امضای معاون محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دارای حریم شد.

وی گفت:با ثبت عرصه و حریم حفاظتی تمام امور عمرانی و گردشگری در حریم این چشمه ها ضابطه مند شده و هر گونه اقدامی از سوی اشخاص و دستگاه های اجرایی نیازمند رعایت قوانین لازم الاجرای حرایم و منظر است

وی با بیان این مطلب که با تعیین حریم حفاظتی و منظری شرایط محافظت بیشتر از تخریب چشمه های سورت فراهم شده است تصریح کرد:محوطه سورت پدیده هایی کم نظیر با رویکرد زمين شناسى و باستان‌شناسى را در خود جاى داده است. این منطقه به لحاظ  چشم‌انداز زمين، خاک‌، زیست بوم، گونه‌هاى جانورى-گياهى و ميراث فرهنگى، یکی از بهترین نقاط به جای مانده از فعاليت‌هاى طبيعى و بشرى است.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت:برای حراست و حفاظت از ميراث زمين و آثار تاریخی آن در مقابل صدمات ناشى از فعاليت‌هاى انسانى، گسترش ژئوتوريسم در ابتدا پرونده ثبت عرصه و سپس حریم حفاظتی و منظر چشمه ها طرح و با پیگیری های به عمل آمده به اتمام رسید.

گفتنی است چشمه های سورت به فاصله حدود ۱2۰کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری و بر فراز ارتفاعات رشته کوه های البرز قرار دارد، این چشمه بی نظیر که یکی از ظرفیت های گردشگری سلامت نیز به شمار می آید به دو شکل گسلی و دره ای و به فاصله کمتر از 20 متر از یکدیگر تشکیل شده اند.

این چشمه دارای حوضچه های مختلف با طعمهای متفاوت اس،  آب یکی از چشمه ها بسیارتلخ و شور و دیگری کمی ترش مزه و به دلیل فشار لایه های زمین، اندکی گازدار است.

این چشمه ها در شیب دامنه کوه، در طی میلیون ها سال ده ها حوضچه کم عمق و زیبا به رنگ های کرم، نارنجی، زرد و قرمز را به وجود آورده واملاح آب آن حاوی سدیم، یون های کلر، آهن، گوگرد و گچ است.
 

کد مطلب 2338353

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