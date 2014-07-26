به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه امروز میزبان نشستی بین المللی در خصوص بررسی اوضاع اخیر غزه خواهد بود.

وزرای خارجه کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، ترکیه و قطر و همچنین رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا قرار است شرایط برقراری آتش بس در نوار غزه را مورد بحث و رایزنی قرار دهند.

از سوی دیگر مصر همچنان بر اجرایی شدن طرح پیشنهادی خود جهت برقراری آتش بس در غزه تأکید دارد.

شایان ذکر است آتش بس انسانی به مدت 12 ساعت از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی در نوار غزه برقرار شده است.