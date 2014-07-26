به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شنا اردوی 16 روزه ای را در استخر شهر دبرسن مجارستان برگزار کرد که ماحصل آن شکسته شدن رکورد 100 متر پروانه کشور بود.

خشایار حضرتی در خصوص این اردو به خبرنگار مهر گفت: در این اردوی 16 روزه شناگران به صورت دوره‎ای تمرینات خود را برگزار کردند و بدنسازی هم در دستور کار بود. در انتهای این اردو هم مسابقات چهارروزه‎ای با حضور شناگران مجارستان، ایتالیا، لهستان و یونان برگزار شد.

مربی تیم ملی شنا افزود: مهدی انصاری موفق به شکستن رکورد ملی 100 پروانه با رکورد 55:66 شد. رکورد قبلی متعلق به حمید مبرز بود که در سال 2007 به دست آمده بود.

حضرتی ادامه داد: ما در فاصله یک ماه و اندی به بازی‌های آسیایی اینچئون، کاستی‌ها و نقاط ضعف خود را برطرف می‌کنیم. در مجموع باید بگویم که اردوی رضایتبخشی بود و امیدوارم که نتایج آن را در رقابتهای آتی ببینیم. بچه‌ها از شنبه هفته آینده دوباره در اردو حاضر می‎شوند و تمرینات از سر گرفته می‌شود.