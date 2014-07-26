رویت استهلال ماه شوال در منطقه پیغمبران سمنان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پیرچه صبح شنبه در جلسه ستاد استهلال ماه استان سمنان در فرمانداری سمنان افزود: مانند سنوات گذشته منطقه پیغمبران برای رصد و رویت هلال ماه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه گروه رصدی شهرستان سمنان با عضویت بیش از 30 نفر اعم از اعضای انجمن نجوم شهرستان و به همراه نماینده سیاست گذاری ائمه جمعه، اداره تبلیغات اسلامی، هلال احمر و سپاه ... با استفاده از سیستم های مجهز رصدی و بکارگیری آخرین یافته های علمی اقدام به رویت هلال ماه شوال می کنند افزود: این گروه نتایج را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهند کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سمنان اظهار كرد: ستاد استهلال مقام معظم رهبري كه در دفتر ايشان مستقر است، در تمام استان‌ها از جمله سمنان شعبه‌هايي دارد كه اين شعبه‌ها گزارش‌هاي استهلال را پس از دريافت به اين ستاد ارسال مي‌كنند.

پیرچه با اعلام این خبر که ستاد استهلال و گروه های رصدی در شهرستان سمنان، هم زمان با سراسر کشور در روز یکشنبه با اعزام اکیپ ستاد به منطقه، اقدام به رویت استهلال هلال ماه مبارک خواهند کرد گفت: رصد ماه شوال سنت حسنه ای است که در سال های اخیر انجام و دارای ثمرات معنوی فراوانی است.

احمد قدرتی ضمن تشریح سوابق و برنامه های اجرا شده درسال های گذشته خواستار هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه های مرتبط اجرایی شهرستان سمنان با ستاد استهلال شد.

اولین جلسه ستاد استهلال ماه در شهرستان میامی برگزار شد

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان میامی نیز در اولین جلسه ستاد استهلال این شهرستان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: این ستاد برای بررسی علمی وضعیت رویت پذیری هلال فعالیت می‌کند.

حجت‌الاسلام مجید بخشی ضمن اشاره به اعزام ۴۴ روحانی ویژه ایام ماه رمضان، از آمادگی این روحانیان در راستای همکاری با ستاد استهلال شهرستان خبر داد.

معاون فرماندار شهرستان میامی، هم در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت اهمیت راه اندازی ستاد استهلال، افزود: اکیپ های مختلفی امسال برای اولین در سطح منطقه مستقرخواهند شد.

حسین ایمانی یادآور شد: با توجه به اینکه احتمالا اول ماه شوال در شب هفتم مرداد روئیت شود، استقرار ستاد در روز پنج مرداد، مصادف با ۲۹ رمضان اجرا خواهد شد.

وی در خصوص نقاط استقرار ستاد استهلال میامی گفت:با جمع بندی دراین جلسه مقرر شدتا ستادهای استهلال در نقاط مشخص شده مستقر شوند.

معاون فرماندار شهرستان میامی در خاتمه افزود: فعلا در دو نقطه از شهر میامی این ستاد استقرار پیدا خواهد کرد.